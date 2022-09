Preview: Jako na horské dráze. Calgary se nenudilo!

Další den, další průvodce týmy NHL. Sezona se kvapem blíží, dnes se podíváme na Calgary. To zažilo nejen hořkosladkou sezonu, ale také období po ní. Fanoušci Flames se opravdu nenudili a jestli byla v lize nějaká základna fanoušků, jejíž emoce dostaly zabrat, byla to právě calgarská.

Základní část? Ta byla v podání Calgary velkou jízdou. Zprvu nenápadný tým se vyklubal v jeden z nejzajímavějších celků a v celé Západní konferenci byste kromě suveréna z Colorada a silné Minnesoty nenašli lepší tým.

V play off ale přišel tvrdý direkt. Asi by se nikdo nedivil, kdyby přišel už v prvním kole, které zachránil Johnny Gaudreau v prodloužení sedmého zápasu. V následující rundě však ve velmi očekáváném střetu s Oilers Calgary propadlo a svého rivala porazilo pouze v jednom zápase. Jaký je závěr? Všeobecně se vypadnutí považovalo za neúspěch.

Turbulentní léto

Jinak to asi napsat nejde. Léto, které v Calgary zažili, bylo neskutečné. Odchody největších hvězd, velký vztek, dojemné loučení, ale také vítání nových tváří, vlití optimismu do žil a nakonec těšení se na sezonu. Jak jsme napsali, fanoušci Flames si zažili vše.

Hlavní kapitolou byl zprvu odchod Johnnyho Gaudreaua. Největší hvězda, kterou organizace za poslední léta měla, se doslova za pět minut dvanáct rozhodla odejít. Na stole nechala ležet obří balík a zamířila na trh.

Fanoušci toto rozhodnutí nesli velmi nelibě, čemuž se ale nejde divit. A jestli nesli nelibě tohle, jak pak asi vnímali rozhodnutí Matthewa Tkachuka, který se rozhodl trucovat a mermomocí chtěl odejít. Buď teď, nebo za rok. Calgary pro něj nebylo téma.

A tak přišla největší výměna za poslední roky. Stěhovalo se sice více položek, avšak klíčem byl Tkachuk mířící na Floridu a opačným směrem jdoucí elitní a hvězdný Jonathan Huberdeau s obráncem Mackenziem Weegarem. Zatímco s prvním jmenovaným už je podepsán dlouholetý a bohatý kontrakt, s obráncem se zatím jedná. I ten by ale měl zůstat.

Aby toho nebylo málo, Flames ukořistili asi druhou největší rybu z rybníku volných hráčů, a sice šampiona Stanley Cupu Nazema Kadriho. Pohledy na tým na konci července a následně konci srpna snad nemohly být rozdílnější.

Komplexní tým

Ze smutku se tak Flames díky výborné manažerské práci dostali opět na vlnu euforie. A mohou doufat ve skvělé výsledky. Jejich tým je totiž nesmírně komplexní a dá se čekat, že cokoliv kromě dlouhého tažení play off bude neúspěchem.

V brankovišti je hvězdný Markström a osvědčený Vladař. V obraně jsou sešikovaná ligou otřískaná jména – Hanifin, Andersson, Tanev, Zadorov, Weegar či Kylington.

A útok? Inu, uznejte sami. Kromě Huberdeaua, s přehledem stobodového hráče, a Kadriho, výborného centra, se podařilo udržet Mangiapaneho, dále tam jsou stálice jako Toffoli, Lindholm, Backlund či Coleman.

Tip redaktora

Brad Treliving, generální manažer Flames, toho přes léto asi moc nenaspal, ale nyní si může mnout ruce. Moc víc toho udělat nemohl, teď leží tíha na trenérovi a jeho svěřencích samotných. Flames by neměli mít žádný problém postoupit ze své divize, hrozit by v ní měli pouze Oilers a Golden Knights. Když se všechno sejde, finále konference by nemělo být nereálné.

