PREVIEW: Islanders jdou do sezony s téměř nezměněným kádrem

Od Ostrovanů se v uplynulém ročníku čekalo hodně. Nakonec však nepostoupili ani do vyřazovacích bojů. Během léta se však moc změn neudálo a do nového ročníku půjdou s téměř totožným celkem. Škatulata však proběhla na postu hlavního trenéra.

Loňská sezona budila mezi fanoušky veliká očekávání, však v uplynulých dvou ročnících se Isles dostali až do finále konference, v obou dvou případech však padli s Tampo Bay. V sezoně 2021/2022 na tyto úspěchy nenavázali a neprobojovali se ani do play off. Od druhé divoké karty, kterou si na Východě vybojoval Washington, je dělilo 16 bodů.

Kde jsou posily?

V průběhu léta se šuškalo, že se budou dít veliké věci. Naznačoval to i generální manažer Lou Lamoriello, ale nakonec se plány poněkud změnily a obrovská změna nastala pouze v trenérském obsazení. Od týmu byl odvolán Barry Trotz, kterého nahradí nováček mezi hlavními trenéry v NHL Lane Lambert. Bývalý hokejový útočník má však prostředí klubu kvalitně zmapované, jelikož od roku 2018 v Islanders působil jako pravá ruka hlavního trenéra, nyní se dočkal povýšení.

Jedinou velkou událostí, co se hráčského obsazení týče, byla výměna, která se uskutečnila ještě před výběrem nováčků. Ostrované poslali do Montrealu 13. volbu v 1. kole draftu, na oplátku obdrželi podpisová práva na ruského obránce Alexandera Romanova a volbu ve 4. kole.

Další aktivita na trhu s volnými hráči příliš nebyla. Došlo pouze na podepsání hráčů do zásoby či na farmu, ale žádné velké jméno na Long Island nezamíří. Dlouho se spekulovalo o příchodu Nazema Kadriho, ten však svou budoucnost viděl v Calgary.

Prodloužení smluv

Jedinou aktivitou, ve které Lou nezaostal byl podpis smluv s některými ostřílenými hokejisty. Nového kontraktu se dočkal pilíř obrany Noah Dobson, který podepsal na tři roky, během kterých si dohromady přijde na 12 milionů dolarů.

Podepsán byl i nováček Romanov, který zůstane také tři roky a roční výplata bude mít hodnotu 2,5 milionu.

Další oporou s jednocestným kontraktem je Kieffer Bellows, čtyřiadvacetiletý útočník dostal smlouvu pouze na rok v hodnotě 1,2 milionu dolarů. Čtvrtým do party je obránce Sebastian Aho, který podepsal na dva roky jen těsně nad úrovní ligového minima.

Jak tedy vypadá soupiska?

V brance pokračuje ozkoušená ruská dvojice Sorokin, Varlamov. Sice se na začátku ročníku čekalo, že jasnou jedničkou bude Varlamov, nakonec dopadlo vše jinak. Více prostoru dostal nakonec Ilja Sorokin, který byl o chlup lepší i řečí čísel. Předvedl mnoho parádních zákroků, úspěšnost zásahů se vyšplhala na 92,5 % a průměrně dostával 2,4 góly na zápas. Navrch se pyšnil i sedmi vychytanými nulami, mezi maskovanými muži zaostal v této statistice jen za Markströmem.

V obraně zažil průlomový ročník Noah Dobson, který si vysloužil novou smlouvu. Jak bude fungovat jeho spolupráce s Romanovem? To se uvidí, oba obránci jsou spíše ofenzivní, takže by mohli velmi často podporovat útok. Dále můžeme pozorovat starší mazáky Pulocka a Pelecha, kteří patří k defenzivním oporám mužstva.

Největší hvězdou útočných řad je bezesporu Matthew Barzal, který pravidelně sbírá hodně kanadských bodů. Do NHL vlétl jako uragán, v sezoně 2017/2018 posbíral 85 bodů, od té doby však své kariérní bodové maximum nedokázal vylepšit. Vloni se vedlo i Brocku Nelsonovi, který nastřílel 37 branek, čímž vytvořil své osobní maximum a v centru první formace se mu skvěle daří.

Nejmladším útočníkem na soupisce je Oliver Wahlstrom, kterému bude po následujícím ročníku končit nováčkovská smlouva. Dvaadvacetiletý útočník zatím odehrál v NHL 126 utkání, ve kterých si připsal 45 bodů. Definitivní přesun za moře by měl udělat Aatu Räty, počítá se s ním na farmě v Bridgeportu.

Predikce

Islanders by rádi opět útočili na play off. Jejich výhodou může být téměř nezměněný kádr oproti předchozímu roku a jistá sehranost, pokud tedy zůstanou útoky pospolu. Ale nic to nemění na tom, že jsou ve velmi těžké situaci, hladových vlčáků o pár míst ve vyřazovacích bojích je moc. V Metropolitní divizi by pod sebe museli dostat hned několik ambiciózních týmů. O postup zabojuje Carolina, Rangers, Pittsburgh či Washington. Postup Ostrovanů do play off sice není nemožný, ale pravděpodobnost je malá.

