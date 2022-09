Preview: Ikony Bruins se chystají na poslední společný tanec

Nová sezóna NHL již klepe na dveře a v průběhu září vám na našem serveru postupně představíme vyhlídky všech 32 týmů na ročník 2022/2023. Jako třetí přichází na řadu Boston.

Bostonští Medvědi budou poutat pozornost českých příznivců snad ještě více než v minulých sezonách. Do kádru Bruins se v létě vrátil zkušený forvard David Krejčí, který v uplynulém ročníku bavil fanoušky v tuzemské nejvyšší soutěži. Z New Jersey dorazil do TD Garden také Pavel Zacha. Brankové hody se samozřejmě očekávají od Davida Pastrňáka. A nezapomínejme, že černožlutý dres oblečou také Jakub Zbořil a Tomáš Nosek.

Boston je v posledních letech tradičním účastníkem vyřazovacích bojů, do play-off se dostal pošesté za sebou. Přes první kolo se mu ale naposledy přejít nepodařilo, v sedmizápasové sérii totiž nestačil na Carolinu.

Nová doba s Montgomerym

Zřejmě největší změna se přes léto udála na střídačce. Šestiletá mise Bruce Cassidyho na lavičce Bruins skončila. Sedmapadesátiletého stratéga, jenž se osm dnů po vyhazovu dohodl s Vegas, nahradil Jim Montgomery. Nový kouč Bruins dělal v posledních dvou sezonách asistenta v St. Louis. Předtím vedl jako hlavní kouč Dallas, kde však musel skončit kvůli problémům s alkoholem.

Montgomeryho čeká nelehký úkol. Vedení Bostonu se netají nejvyššími ambicemi, poněvadž moc dobře ví, že velká přestavba se nevyhnutelně blíží. Tuto sezonu se však konat ještě nebude. Přichází totiž poslední tanec staré party.

Krejčího návrat, pokračování Bergerona

Kapitán Patrice Bergeron byl po uplynulém play-off zlomený. Hodně chtěl v sedmém zápase proti Hurricanes uspět, nicméně jeho tým si na mírného favorita série nepřišel. Už před startem bojů o Stanley Cup se začalo spekulovat, že Bergeron vážně přemýšlí o konci kariéry, což ostatně po vypadnutí potvrdil.

Nechal si dlouhý čas na rozmyšlenou a poté se rozhodl pro pokračování. Fanoušci Medvědů jásali.

Sedmatřicetiletý centr je pro svůj tým stále nenahraditelným. Dokonale čte hru, je precizní směrem dozadu, vyhrává vhazování a především produkuje i dostatek kanadských bodů. V NHL najdeme velmi málo takovýchto borců.

Bergeron zároveň správně vytušil, že právě letos bude mít pravděpodobně poslední šanci získat svůj druhý pohár. Velkou roli v jeho rozhodnutí pokračovat mohl mít i návrat Davida Krejčího.

Pro mnohé bylo překvapením, že se český centr loni v létě upsal Olomouci, přestože v NHL ještě stále mohl být rozdílovým hráčem. Šternberský rodák dal přednost rodině a přátelům. Extraligu bavil parádními kousky, celek z Hané táhl důležitými góly a Českou republiku reprezentoval na dvou velkých světových akcích.

Možná právě na MS, kde společně s Davidem Pastrňákem a Romanem Červenkou utvořil jednu z nejlepších formací šampionátu, si potvrdil, že na nejvyšší úroveň stále ještě má. Krejčí ve Finsku zapsal tři branky a devět asistencí, výrazně pomohl k zisku bronzové medaile.

Ačkoliv Pastrňák a Krejčí spolu v jedné lajně v Bostonu nastupovali málokdy, kouč Montgomery v nedávném rozhovoru nastínil, že nyní se to má změnit. Ve druhé formaci by minimálně na začátku ročníku měli nastupovat s Taylorem Hallem.

Zraněné opory

Nenahraditelným mužem na křídle první letky byl dlouhá léta Brad Marchand. Ten však z důvodu zranění zmešká start nového ročníku a dle prognóz by se měl vrátit až koncem kalendářního roku. Podobně jsou na tom také klíčoví obránci Charlie McAvoy s Mattem Grzelcykem, oba laborují s ramenem.

Elitní centr Bergeron si tak bude muset zvykat na nové parťáky. Montgomery uvedl, že začít by měl s Jakem DeBruskem a Pavlem Zachou.

Český forvard byl do Bostonu vyměněn z New Jersey. Ačkoliv mezi důležité hráče Ďáblů rozhodně patřil, pozici šestky na draftu 2015 zatím nepotvrdil. Po relativně úspěšné sezoně 2020/2021, ve které nasbíral 35 bodů v 50 zápasech, přišel mírný útlum. Pětadvacetiletý útočník loni zaznamenal 15 gólů a 21 asistencí v 70 duelech.

Přítomnost českých Davidů, Tomáše Noska a Jakuba Zbořila může být pro Zachu vysvobozením. Změnu prostředí už potřeboval. Možná právě v Bostonu se naplno rozvine jeho neoddiskutovatelný potenciál.

Otazníky v obraně

Absence Grzelcyka a McAvoye už byla zmíněná. V Bostonu teď musí řešit, jak dva důležité články defenzívy nahradit. Otazník visí i nad Mikem Reillym, jenž v květnu podstoupil operaci kotníku. Zda do sezony naskočí už od začátku, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Roli prvního beka si dočasně vezme na starost Hampus Lindholm, jistotou by měl být i Brandon Carlo. Na více času na ledě se těší i Jakub Zbořil, pokud mu tedy zdraví vydrží. Český obránce do minulé sezony naskočil až v listopadu, poté se dokázal chytit, následně ovšem přišlo zranění kolenních vazů, které si vyžádalo operaci.

Zbořil by se do základní sestavy dostat měl. Kdo toto trio doplní dále? Connor Clifton, Derek Forbort a Jack Ahcan. Šanci dostane i zkušenější Connor Carrick. Momentálně ale defenzíva Bostonu strach rozhodně nebudí.

Vyrovnaná brankářská dvojice

O to větší práci by tak měli mít brankáři. Linus Ullmark a Jeremy Swayman ale v minulé sezoně prokazovali velmi dobrou výkonnost. Oba si rozdělili jednačtyřicet zápasů a statisticky si vedli velmi podobně. Švéd měl 91,7% úspěšnost zákroků, Američan zase 91,4%. V play-off dostal více prostoru Swayman. A nesmíme zapomínat, že na farmě bude na kvalitní duo tlačit třiatřicetiletý Keith Kinkaid.

Tip redaktora

Boston nebude patřit mezi hlavní aspiranty na Stanley Cup. Play-off by z toho mělo být i letos, ale zůstává otázkou, jak si to pod novým trenérem sedne. Medvědi by měli spoléhat na poctivou hru, kvalitní přesilovky a rozdílové hokejisty. Bergeron a Krejčí můžou na konci své kariéry v NHL odehrát pěkný ročník, avšak celý tým potřebuje chytnout začátek soutěže. I kvůli velkému počtu zraněných hráčů to jednoduché nebude.

Share on Google+