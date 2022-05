PREVIEW: Hladové Jezdce čekají Tučňáci. Povede k úspěchu dravost, nebo zkušenost?

Série mezi Rangers a Penguins bude také soubojem generací. Zatímco lépe postavený tým buduje nový kádr, tak éra Crosbyho, Malkina a Letanga se pomalu chýlí ke konci. Všichni tři však i letos prokázali své neoddiskutovatelné kvality a rádi by se Stanley Cupu dotkli ještě počtvrté. Jejich první překážkou bude mužstvo, které se ve čtvrtfinále na východě ocitlo naposledy v roce 2017, nicméně tento nově složený tým má solidní potenciál.

Oba kluby se v rámci Metropolitní divize v letošním ročníku setkaly hned čtyřikrát. První utkání sice pensylvánský celek zvládl díky precizní obranné práci, nicméně následujících šest bodů do tabulky putovalo do kapsy Gerarda Gallanta.

Ve vzájemných duelech exceloval především největší favorit na zisk Vezinovy trofeje. Igor Šesťorkin Tučňákům povolil jen čtyři branky za 240 minut hracího času, a právě na něj se budou Newyorčané v play off spoléhat.

New York Rangers – 82 zápasů, 110 bodů, úspěšnost 67,1%, skóre 254:207, nejproduktivnější hráč: Artěmij Panarin 22+74

Alespoň 110 bodů získalo mužstvo, jehož domovem je Madison Square Garden, teprve potřetí v historii klubu. Tak výjimečná tato základní část pro tradiční organizaci byla. Jezdci bojovali o první příčku Metropolitní divize až do samotného závěru základní části, nicméně tuto pozici si pro sebe nakonec uzmula Carolina.

Tato skutečnost však Gerarda Gallanta jistě nikterak neznepokojuje. Ten prožívá vůbec první ročník v organizaci Rangers a do této chvíle lze hovořit o hře jeho celku takřka pouze v superlativech.

Pověst rozdílových hráčů potvrdili Artěmij Panarin, Mika Zibanejad i Adam Fox. Naprosto výjimečnou sezónu prožil jednatřicetiletý Chris Kreider, který se díky dvaapadesáti vstřeleným brankám zapsal nesmazatelně do historie klubu. Lepší výkon v modrém dresu předvedl jen Jaromír Jágr v sezoně 2005/2006.

Největší zásluhu na tak úspěšné základní části má však Igor Šesťorkin, který je vždy, když to jeho tým nejvíce potřebuje, na správném místě. S úspěšností zákroků 93,5% byl vůbec nejlepším pravidelně chytajícím brankářem celé ligy.

Příchody Andrewa Coppa a Franka Vatrana v průběhu sezony se ukázaly jako skvělé tahy tamního vedení. Oba zapadli do mužstva v podstatě ihned, když se díky pravidelnému bodovému přísunu natrvalo zabydleli v elitních dvou formacích.

Právě Andrew Copp však v posledních dvou zápasech základní části chyběl, ostatně jako jeho ruský parťák z formace. Podle posledních informací by však jak Andrew Copp, tak také Artěmij Panarin měli být připraveni zasáhnout ihned do prvního klání v New Yorku. Na marodce nadále zůstávají dlouhodobě zranění Sammy Blais a Tyler Motte.

Jezdci do play off vstoupí s aspekty úspěšného mužstva. Čtvrtý nejlepší celek v přesilových hrách, druhý nejlepší celek v počtu otočených zápasů do zdárného konce, výborné brankářské výkony a čtyři hráči s minimálně sedmdesáti kanadskými body. Taková byla základní část pod taktovkou Gerarda Gallanta.

Pittsburgh Penguins – 82 zápasů, 103 bodů, úspěšnost 62,8%, skóre 272:229, nejproduktivnější hráč: Jake Guentzel 40+44

Pozice Tučňáků byla před sezonou trochu nejistá. Poslední roky se partě okolo Sidneyho Crosbyho nedařilo přejít přes první kolo play off, navíc čím dál častěji začaly zdravotní trable trápit Jevgenije Malkina. Ten i letos odehrál pouze poloviční porci zápasů, nicméně svěřenci Mikea Sullivana podávali solidní výkony už od prvních kol a nakonec už dlouho dopředu věděli, že je ani letos nadstavba nemine.

Zajímavostí tohoto ročníku je, že vůbec poprvé od sezóny 2003/2004 byl nejproduktivnějším hráčem Pens někdo jiný než výše uvedené duo forvardů. Dokázal to Jake Guentzel díky své skvělé bilanci 40+44. Jednalo se o druhou čtyřicetigólovou sezonu sedmadvacetiletého amerického útočníka.

Výborný ročník prožil také zkušený zadák Kris Letang, jenž dokázal přepsat své bodové maximum ze sezony 2015/2016. V té nynější si připsal 68 kanadských bodů, což je o jeden bod více než před šesti lety.

Také Tučňáci do svého kádru přivedli před koncem přestupového období solidního útočníka. Rickard Rakell už v Anaheimu ukázal, že kvality rozhodně má. Pod Mikem Sullivanem odehrál zatím 19 utkání s bilancí 4+9.

Kde může během série Pittsburgh tlačit bota, je brankoviště. Tristan Jarry nedochytal základní část a podle posledních zpráv bude svému chybět i na startu play off. Jedničkou by tak zatím měl být Casey DeSmith, který zažije atmosféru play off NHL ve třiceti letech vůbec poprvé. Jeho čísla v základní části však nebyla vůbec špatná – úspěšnost zákroků 91,4%.

Jestliže chtějí Tučňáci uspět, tak budou muset zapracovat na přesilových hrách. S úspěšností necelých 17% jim patřila až 20. příčka napříč celou soutěží.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

NY Rangers – Pittsburgh 3:0

Pittsburgh – NY Rangers 2:3

NY Rangers – Pittsburgh 5:1

Pittsburgh – NY Rangers 1:0

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

NY Rangers: Libor Hájek (O), Filip Chytil (Ú)

Pittsburgh: Radim Zohorna (Ú)

TIP REDAKTORA

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 4:2

Jezdci sice v posledních letech do nadstavby příliš nepromluvili, nicméně i přesto jdou v kontextu letošní základní části do série jako favorité. Pokud bude Newyorčanům fungovat první přesilovková formace jako v základní části a Igor Šesťorkin bude nadále jistý, tak to bude mít parta okolo Crosbyho velmi složité. Gerard Gallant by mohl předvést podobné tažení jako při své první sezoně u kormidla Golden Knights.

