PREVIEW: Giordanova éra končí, Flames v létě podepsali dva nové lídry obrany

Až Flames vykopnou letošní sezonu, bude to velké. V polovině října se v otevíracím utkání ročníku potkají s Edmontonem a napíšou další pokračování ikonické bitvy o Albertu. Jeden muž, který ji na straně Calgary prožíval řadu základních částí, ovšem bude absentovat. Mark Giordano po dlouhých 15 letech kabinu Flames opustil.

Byl to patrně nejzvučnější úlovek Seattlu v rozšiřovacím draftu. Tým, který myslel na budoucnost a kradl hlavně mladé hráče, potřeboval veterána, co by zelenáčům ukázal cestu. Volba padla na sedmatřicetiletého Kanaďana.

Kraken chtě nechtě položil tímto rozhodnutím základ podpisové politiky Calgary. S Giordanem odplulo také 6,75 milionu z klubové kasy, což je částka, se kterou už se dá něco vytvořit.

Zadorov, zkrátka velký chlap

A generální manažer Brad Treliving skutečně nelenil. Z Chicaga angažoval ruského obránce Nikitu Zadorova, který se umí do soupeře trefit tělem jako snad žádný z ligových zadáků pod 30 let. Ofenzivní hody od něj nečekejte, ale respekt si dokázal vybudovat všude, kde byl. Buffalo, Colorado nebo právě Chicago, tam všude jeho věrné služby velmi dobře znají. Roční smlouva na 3,75 milionu zní v jeho případě férově.

„Co vám budu vykládat, je to prostě velký chlap. Přesto se dokáže dobře hýbat. Svou hru navíc postupem času velmi ukáznil a dělá důležitá rozhodnutí,“ chválí svého nového žoldáka manažer Treliving pro klubové stránky. „Ale abych pravdu řekl, na trhu zkrátka nebyl zadák, který by Giordana dokázal sám nahradit. Musí jít o týmovou práci, i když Z odehraje mnoho „jeho“ minut.“

Dvaapadesátiletý stratég už má pod zámkem také Juusa Välimäkiho. Není to sice nový přírůstek, ale jeho nejlepší výkony jsou stále daleko před námi. Alespoň v to doufají v Calgary. Rodák z Tampere se na úvod kariéry hodně trápil kvůli zraněním, sezonu 2019-20 dokonce odpískal kompletně. Po letošní porci 49 zápasů by ovšem mohl jen vzkvétat.

Mají letos na play off?

Tam ale příběh novým kontraktem motivovaných lídrů obrany v podstatě končí. Flames sice nikdo důležitý s výjimkou Giordana neopustil, ale přesto mohlo být posílení zadních řad významnější. Může to stačit, nemusí.

Calgary vloni inkasovalo 161 branek, za což se v ofenzivní kanadské divizi nemuselo příliš stydět. Důvod ke slávě to ale také nebyl. Až nyní se ukáže, jak důležitou roli na této cifře nesl bývalý kapitán Giordano, ať už tedy v negativním, či v pozitivním slova smyslu.

Flames se v minulém ročníku nepodařilo proklouznout do vyřazovací části, což jistě považovali za velké zklamání. Tím, že play off neuhráli, museli na konci ročníku absolvovat estrádu, kdy společně s Vancouverem dohrávali závěrečná klání v době startu prvního kola. Pokud jste alespoň minutu z těchto soubojů viděli, zasloužíte metál za oddanost hokeji.

Calgary ovšem podobné zápasy pro smích hrát nechce. A kdo může být lepším průvodcem boji o Stanleyův pohár než ten, který ho během uplynulých dvou let pokaždé vyhrál. Blake Coleman se nevešel do platového stropu Tampy a pokud se nestane nic mimořádného, bude dres Flames oblékat do roku 2027. Jeho cap hit má hodnotu 4,9 milionu dolarů.

Útok může konkurovat. Jenže co dál?

„To céčko v plamenech je prostě ikonické a jsem opravdu rád, že ho teď můžu mít na prsou. Rodina mi říká, že mi červený dres sedí k pleti,“ zavtipkoval Coleman po podpisu dlouhodobé smlouvy. Motivace u něj přetrvává. „Když si jednou sáhnete na pohár, vidíte radost vašich přátel a rodiny, chcete si ten pocit uchovat, chcete ho zopakovat znovu. Nesnáším porážky. Mám to takhle hozené a udělám všechno pro to, abych se jich nedočkal ani v Calgary.“

„Sice mu táhne na třicet, ale když se podíváte na jeho statistiky, má v lize jen pět kompletních sezon. V nádrži mu ještě zbývá hodně paliva. Kupujeme hráče, který tady udělá hlasité prohlášení. To žádný jiný muž na trhu nenabízel,“ je přesvědčený Treliving.

Nikde není psáno, že se Calgary nemůže odrazit zpátky do play off. Novou smlouvu nedávno dostal Dillon Dubé, jsou tu hvězdy jako Mikael Backlund, Johnny Gaudreau, Elias Lindholm, Sean Monahan, Matthew Tkachuk nebo objev posledního mistrovství světa Andrew Mangiapane. Jenže to je útočná fáze. Hokejové zápasy ještě stále vyhrávají i pevné obrany.

Ta v Calgary je spíše nadějná. Najdeme tu přehršel hráčů, kteří by chtěli a mohli v lize zazářit, ale motory ještě ani nenastartovali. Vždyť už jen fakt, že Zadorov je po boku Taneva největší hvězdou, nepůsobí zrovna vábně. Více než zvuk jednotlivých jmen ovšem bude záležet na celkové součinnosti červenobílé skvadry.

Vladař vyráží na misi

Mírné starosti si klub může dělat i o brankoviště. Jacob Markström není chlapík, který by se rozsypal z vysoké porce utkání. Za poslední čtyři roky nechytal méně než 43 duelů, ve Vancouveru si dokonce dvakrát sáhnul na šedesátku. Dlouhodobá zkušenost ovšem ukazuje, že sázet na jednoho brankáře je hokejovým harakiri.

Jásá nicméně český fanoušek. Klub angažoval z Bostonu Dana Vladaře, který by si přes slabší konkurenci místo mezi třemi tyčemi mohl najít. Je vděčný za příležitost a chce makat. Dokonce si vybral číslo 80, které žádný hráč v historii Flames nenosil. Může mu udělat dobré vstupní jméno.

„Když jsem v Bostonu dostal první zápas a vyhrál jsem, cítil jsem se skvěle. Říkal jsem si: dokázal jsem to, zasloužím si to. Zároveň jsem ale přesvědčený, že nechci, aby z toho byla jednorázová záležitost. Potřebuji podobných pocitů více,“ pověděl Vladař oficiálním stránkám Flames.

