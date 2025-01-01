Preview: Florida bude zase patřit mezi favority. Získá zlatý hattrick?

11. září 17:56Vladimír Vykoukal
Třikrát za sebou byla ve finále, dvakrát po sobě vyhrála Stanley Cup. Florida je hegemonem posledních sezón NHL a ty nejvyšší ambice bude mít i v následujícím ročníku. Panteři svůj kádr během léta pozměnili jen lehce. Potvrdí svou dominanci a přidají třetí titul v řadě?
Největší otázkou po loňském zisku Stanley Cupu bylo, zda se Floridě podrží udržet klíčovou trojici Sam Bennett, Aaron Ekblad a Brad Marchand, kterým končila smlouva. Generální manažer Bill Zito už předem hlásal, že se s nimi hodlá domluvit na nových kontraktech, a svůj slib nakonec splnil. Všichni tři jmenovaní podepsali s Floridou dlouhodobé kontrakty a jádro týmu tak zůstalo takřka nezměněné.
K menším změnám však přece jen došlo. Kádr posílili zkušení Luke Kunin a Jeff Petry, do brankoviště pak přišel Daniil Tarasov. Do Utahu naopak odešli český gólman Vítek Vaněček a obránce Nate Schmidt. Do Minnesotty zamířil Nico Sturm. Celkově ale kádr úřadujících šampionů znovu vypadá velmi nabitě.
Jistota v brance
Jednoznačnou jedničkou Floridy bude opět Sergej Bobrovskij, jenž v dresu Panthers odchytá už svou sedmou sezónu. Ruský gólman dlouhodobě patří mezi naprostou elitu NHL a výraznou měrou se podílel na zisku obou Stanley Cupů. Záda mu nově bude krýt jeho krajan Daniil Tarasov, který přišel z Columbusu. I ten už má ve svých 26 letech zkušenosti se zámořským hokejem. Vypadá to, že ani letos Floridu bota v brankovišti tlačit nebude.
Obrana nabitá zkušenostmi
V defenzivě se Panteři budou znovu spoléhat na stabilní dvojici Aaron Ekblad – Gustav Forsling. První jmenovaný výraznou měrou přispívá i v útočných úkolech, v loňském tažení za Stanley Cupem byl vůbec nejproduktivnějším hráčem týmu. A Forsling je zase obecně považován za jednoho z nejvšestrannějších beků celé soutěže.
Důležitou roli bude plnit i Seth Jones, který na Floridu přišel v druhé polovině loňského ročníku. Mezi nové spoluhráče zapadl skvěle, dostával hodně prostoru na ledě a zejména v play-off hrál klíčovou roli v cestě za Stanley Cupem. V druhém obranném páru by měl nastupovat po boku finského defenzivního specialisty Nika Mikkoly.
Třetí obranný pár by měli tvořit dva zkušení veteráni Jeff Petry a Dmitrij Kulikov. První jmenovaný podepsal s Floridou jednoletý kontrakt s jasným cílem – získat na závěr své úspěšné kariéry kýžený Stanley Cup. Na svou šanci budou v závěsu čekat i dva obránci se zkušenostmi z české extraligy. Uvis Janis Balinskis už několikrát svými stabilními potvrdil, že se na něj Panteři mohou spolehnout. Debut v NHL by si letos teoreticky mohl připsat český bek Mikuláš Hovorka, jenž zatím působí v AHL na farmě v Charlotte.
Velká hloubka v útoku
Ofenzivě Floridy také budou vévodit odzkoušení tahouni z minulých let. První lajnu povede kapitán Aleksander Barkov, trojnásobný vítěz Selke Trophy pro nejlepšího bránicího útočníka. Na křídlech bude mít tradiční parťáky Sama Reinharta a Cartera Verhagheho. Dá se očekávat, že tato lajna bude znovu patřit mezi ty nejlepší v celé soutěži.
Druhé formaci bude minimálně do konce kalendářního roku 2025 chybět hvězdný Matt Tkachuk, který musel podstoupit operaci křísla. Jeho místo by měl zastoupit mladík Matthew Samoskevich, jeden z kandidátů na průlomovou sezonu. Spoluhráče v lajně bude mít elitní – Sama Bennetta, nejlepšího hráče minulého play-off, a Evana Rodriguese. O něm se ale v médiích spekuluje jako o kandidátovi na výměnu. Panteři totiž po návratu Tkachuka z LTIR už nebudou mít prostor pod platovým stropem, a právě trejd Rodriguese by celý problém mohl vyřešit.
O velké šířce kádru Panterů svědčí i to, že až v třetí lajně budou hrát Anton Lundell a Brad Marchand, tedy hráči, kteří by pravděpodobně ve všech ostatních týmech patřili do top 6. Na křídle je doplní další Fin Eetu Luostarinen.
O místo ve čtvrté formaci zabojuje hned několik adeptů. Figurovat by v ní měl i Tomáš Nosek, který se osvědčil skvělými výkony v loňském play-off. O pozici se poperou také nově příchozí Luke Kunin nebo Jesper Boqvist, Jonah Gadjovich a A.J. Greer.
Očekávání redaktora
V kádru Floridy lze jen těžko hledat nějakou slabinu. Panteři budou znovu patřit mezi ty největší favority celé soutěže, do play-off postoupí v každém případě. A pokud zůstane zdravé jádro týmu, můžou reálně pomýšlet i na zlatý hattrick.
