Preview: Dostane se vítěz Presidents' Trophy v další sezóně o krůček dál?

2. října 19:36Jakub Ťoupek
V minulé sezóně rozhodně zaskočil tým z Winnipegu spoustu hokejových fanoušků, možná dokonce i soupeřů. Exkluzivní základní část vynesla Jets Prezidentovu trofej, kterou získává nejlepší tým základní části. V play-off ale ztroskotali ve druhém kole, kam se dostali poprvé po tříleté pauze. Ambicemi rozhodně nešetří a tuhle sezónu budou mířit na stejnou, ne-li vyšší metu.
Pomoci k dalšímu úspěchu by mělo především angažování Jonathana Toewse. Legendární útočník měl spojenou svoji kariéru pouze s organizací Chicaga, po dvouleté pauze se ale vrátil do nejlepší hokejové ligy světa, a to rovnou do jeho domácího týmu. Sedmatřicetiletý útočník se po zdravotních komplikacích vrací na led na speciálním místě.
Už tak nabitý kádr Jets doplnili i další matadoři Gustav Nyquist s Tannerem Pearsonem. Ti by měli společnými silami zahladit mezeru po odchodu Nikolaje Ehlerse. Hvězdný forvard totiž jako volný hráč v létě zamířil do Caroliny, kde podepsal na 6 let s platem 8,5 milionu dolarů.
Vzhledem k tomu, že je řeč o úřadujícím nejlepším mužstvu základní části, měla by být meta druhého kola standardem. Od roku 2018 se ale Jets přes tuto metu nedostali, druhé kolo pro ně bylo maximem v roce 2021 i na jaře, kdy podlehli Dallasu 2:4 na zápasy. Důležitým článkem bude opět Connor Hellebuyck, který mívá skvělou základní část, v play-off ale jeho svíčka pomalu zhasíná.
Udrží si Hellebuyck formu i v play-off?
To je otázka, která svíjí v posledních letech tým celkem pravidelně. Connor Hellebuyck je asi nejlepším brankářem současnosti. V minulé sezóně zapsal 47 výher a v průměru inkasoval jen 2 branky na zápas. Úspěšnost 92,5 % jej podruhé za sebou vynesla do čela hlasování o Vezina Trophy, kterou získal podruhé za sebou a celkově již potřetí.
Po zisku Hart Trophy pro MVP celé ligy ale opět v play-off vyhořel. Reprezentant USA v posledních letech pravidelně s příchodem play-off upadá, letos to ale nebyl jen lehký pád a skok do propasti. Opět nedokázal Winnipeg držet a s úspěšností neuvěřitelných 86,6 %. V posledních letech měl postupně 88,6, 87,0 a 86,6% úspěšnost, která je na brankáře jeho kvalit doslova tristní.
Dvojku mu budě dělat opět Eric Comrie, který by se měl opět dostat maximálně na 20 utkání. V minulé sezóně jich odchytal přesně tolik a s úspěšností se dostal nad 91 %. Jako dvojka solidní, tým však bude stát na jednom brankáři.
Skvělá obranná hra pod taktovkou Scotta Arniela
Právě defenzíva je to, čím Winnipeg vyniká. Zabezpečená obrana a zodpovědnost ve vlastním pásmu zdobí obránce Jets. Winnipeg byl totiž v uplynulém ročníku suverénně nejlépe bránícím týmem v celé lize. V průměru dostával pouze 2,32 branky na utkání, druzí v pořadí Los Angeles Kings se dostali na hodnotu 2,48 gólu na zápas.
Jets byli také jediné mužstvo, které se dostalo pod 200 obdržených branek za sezónu. Problémem ale pro Winnipeg může být ofenzivní přínos jejich obránců. Josh Morrissey je jednoznačnou jedničkou v obraně a už třetí sezónu za sebou překonal 60 bodovou hranici. Přes 21 bodů se pak mezi obránci dostal ještě Neal Pionk, který zapsal 39 kanadských bodů.
Ostatní zástupci obranných řad jsou ryze defenzivními typy, jejichž bodové přispění nedosahuje hranice 20 bodů. Dylan Samberg podepsal nový kontrakt na 3 roky s ročním platem 5,75 milionu dolarů, úvod sezóny však vynechá kvůli zranění. Jeho roli tak převezme Luke Schenn, který během sezóny přišel z Nashvillu.
Dylan DeMelo už jednou ukázal, že zvládne 30 bodů, jeho produktivita ale loni opět klesla pod 20 a měl by si vedle Morrisseyho plnit defenzivní povinnosti. Logan Stanley, Colin Miller a Haydn Fleury se budou točit ve třetí obraně, ve které budou se budou chtít prosadit.
Zalepí Winnipeg díru po Ehlersovi?
Největším zklamáním pro Jets rozhodně bude fakt, že neudrželi Nikolaje Ehlerse. Dánský útočník a jeho stabilní produktivita bude hodně chybět. Ehlers se na hráčském trhu neohřál moc dlouho, velmi brzy se totiž dohodl na lukrativní šestileté smlouvě v hodnotě 51 milionů dolarů s Carolinou. Jets tak přišli o hráče, který v 674 startech za klub zaznamenal 520 bodů za 225 branek a 295 nahrávek.
Do jeho role se může, i když ne hned ze začátku sezóny, dostat Brad Lambert. Stále pouze jednadvacetiletý Fin je s Colbym Barlowem a Braydenem Yagerem považován za největší talent v organizaci. Lambert, v pořadí 30. hráč draftu 2022, odehrál v AHL 61 zápasů s bilancí 7 branek a 28 asistencí. Yagera čeká první ročník na seniorské úrovni, zkušenosti by měl dvacetiletý forvard sbírat na farmě.
Tito mladíci mají celou kariéru před sebou. Naopak Kyle Connor a Mark Scheifele jsou ofenzivními tahouny právě nyní. Connor v minulé sezóně útočil dokonce na 100 bodovou hranici, na kterou mu chyběly 3 body. Kanadský centr je duší celého týmu, a to podporuje skvělou produktivitou. V minulé sezóně měl 87 kanadských bodů za 39 branek a 48 asistencí. To jsou jednoznačně nejlepší forvardi v kádru.
Skvěle se prezentovalo také duo Villardi – Perfetti, kteří dosáhli na 61, respektive 50, bodů. Villardi ještě vynechal 11 utkání základní části. Díky jeho skvělé sezóně si vysloužil smlouvu na 6 let s platem 7,5 milionu dolarů. Cole Perfetti má před sebou poslední rok svého bridge dealu, tím pádem se bude letos chtít předvést v tom nejlepším světle.
Ke stabilním hráčům Jets Niederreiterovi a Naměstnikovi se přidají také nové tváře v organizaci počínaje Jonathanem Toewsem. Legendární útočník se ve svém domovském Winnipegu vrátí na led nejlepší hokejové ligy světa. Po dvouleté pauze to asi nebude z pohledu produktivity par excellence, jeho přítomnost ale může posunout Jets na vyšší level.
Cole Koepke, Gustav Nyquist a Tanner Pearson se s Alexem Iafallem podělí o pozice ve spodní šestce a jejich sekundární produktivita a defenzivní schopnosti budou nápomocné při další cestě za Presidents' Trophy.
Očekávání redaktora
Winnipeg patří mezi nejsilnější týmy Západní konference. Je tady ale jedna proměnná, která určuje výsledek sezóny Jets. Connor Hellebuyck. Pokud se udrží ve své formě i v play-off, mohou útočit i na samotné finále Stanley Cupu. Musí se také nahradit Ehlersova produktivita, která by se ale měla rozdělit mezi nové posily. Osud ročníku ale závisí na americkém brankáři.
Preview ostatních týmů:
- Anaheim Ducks
- Boston Bruins
- Buffalo Sabres
- Calgary Flames
- Carolina Hurricanes
- Colorado Avalanche
- Columbus Blue Jackets
- Dallas Stars
- Detroit Red Wings
- Edmonton Oilers
- Florida Panthers
- Chicago Blackhawks
- Los Angeles Kings
- Minnesota Wild
- Montreal Canadiens
- Nashville Predators
- New Jersey Devils
- New York Islanders
- New York Rangers
- Ottawa Senators
- Philadelphia Flyers
- Pittsburgh Penguins
- San Jose Sharks
- Seattle Kraken
- St. Louis Blues
- Tampa Bay Lightning
- Toronto Maple Leafs
- Utah Mammoth
- Vancouver Canucks
- Vegas Golden Knights
- Washington Capitals
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.