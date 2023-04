PREVIEW: Dominantní Boston nechce opakovat výbuch Tampy. Pastrňáka a spol. čekají Panteři

Ať už play-off 2023 dopadne jakkoliv, letošní Boston se zapsal do dějin celé NHL. V základní části posbíral rekordních 135 bodů, čímž překonal v očích mnoha fanoušků a expertů nedostižný počin Montrealu v ročníku 1976/1977. Jenže. Když je nějaký tým v základní části NHL v uplynulých zhruba třiceti letech podobně dominantní, zpravidla poslední duel sezony nevyhrává. Své o tom ví Detroit 1995/96 a 2005/06, Tampa 2018/19, loňská Florida nebo Washington z roku 2010.

Je to zkrátka způsobeno tím, že v play-off se hraje úplně jiný styl hokeje. Pro ofenzivní mužstva to do jisté míry vždy znamená problém. Zvlášť nedávný příklad Tampy Bay si v Bostonu musí neustále opakovat s rozblikaným výstražným majáčkem.

Dlouho se totiž zdálo, že družinu okolo brankáře Vasilevského v ročníku 2018/2019 nic nezastaví, pak ale přišly boje o Stanley Cup a šokující vyřazení s průměrným Columbusem 0:4 na zápasy.

Tampě tato facka možná paradoxně pomohla, poněvadž v následujících sezonách dvakrát NHL vyhrála a jednou padla až ve finále. Rozdíl je však v tom, že všichni v Bostonu tak nějak tuší, že žádné příště nebude. Letos, v sestavě s veterány Krejčím a Bergeronem, je možná ta úplně poslední šance zapakovat úspěch z roku 2011.

V prvním kole se Medvědi utkají s Floridou. Poslední a dosud jediné měření sil mezi těmito celky v play-off proběhlo v roce 1996, kdy Panteři byli ve své třetí sezoně poprvé ve vyřazovací části a hned dokráčeli až do finále. Boston zastavili v 1. kole 4:1 na zápasy.

Boston Bruins – 82 zápasů, 135 bodů, úspěšnost 82,3 %, skóre: 305:177, nejproduktivnější hráč: David Pastrňák 61+52

Aby to nezapadlo, Boston kromě rekordu v počtu nasbíraných bodů zapsal také další rekord. Vyhrál hned 65 utkání. Snad jedinou krizi měl celek z TD Garden na konci ledna, kdy prohrál třikrát za sebou. Z posledních šestnácti utkání základní části ale na soupeře nevyzrál jen v jediném případě. Vskutku impozantní forma.

Obrovský podíl na letošním tažení Bruins má David Pastrňák, za Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem třetí nejproduktivnější hráč soutěže. Nastřílel přes šedesát branek (konkrétně 61), což se z českých hokejistů povedlo pouze Jaromíru Jágrovi (1995/96 – 62 gólů).

Havířovský rodák v kanadském bodování mužstva hned o 46 bodů předčil Brada Marchanda. Necelých šedesát bodů pak nasbírali Patrice Bergeron, Pavel Zacha a David Krejčí. Defenzívu měli na povel produktivní Hampus Lindholm s Charliem McAvoyem.

Boston byl po Edmontonu druhý nejproduktivnější, zastavil se na 305 brankách. Zároveň měl jednoznačně nejlepší defenzívu, poněvadž jako jediný celek inkasoval méně než 200 gólů, a to hned o 23 tref. Značným překvapením ale je, že Boston byl až dvanáctý ve využití přesilových her. Oslabení ovšem zvládal ze všech nejlépe, udržel si v nich vynikající procentuální úspěšnost 87,3.

Mohl se spolehnout na oba své brankáře. Linus Ullmark s 40 výhrami z 49 odchytaných zápasů a úspěšností 93,8 % je jasným kandidátem na Vezinovu trofej. Jeremy Swayman možná byl lehce upozaděn, avšak jeho 92% úspěšnost je také výtečná.

Právě u Swaymana visí otazník, zda začátek play-off stihne kvůli zranění. Do závěrečných zápasů nenastoupil ani David Krejčí, který léčil zranění v dolní části těla, což ostatně platí i o zkušeném útočníkovi Nicku Folignovi a obránci Dereku Forbortovi. Nejnovější zprávy ale hovoří o tom, že všichni marodi by měli být připraveni na první utkání s Floridou.

Florida Panthers – 82 zápasů, 92 bodů, úspěšnost 56,1 %, skóre: 290:273, nejproduktivnější hráč: Matthew Tkachuk 40+69

Florida mohla letošní základní část brát jako mírné zklamání. Jak už bylo napsáno, loni zažila výtečnou dlouhodobou fázi sezony, kterou okořenila ziskem Prezidentovy trofeje za úctyhodných 122 bodů. V prvním kole sice v šesti zápasech přemohla Capitals, pak ale nestačila jasně 0:4 na svého osudového soupeře z Tampy.

Letos rozhodně nebyla forma Panterů tak dominantní. Svěřenci kouče Paula Mauriceho bojovali až do závěrečných zápasů o účast v play-off. Nakonec ale cíl splnili a nyní mohou jít do rozhodujících bitev s čistou hlavou.

Čekalo se, co s Pantery udělají podstatné změny, které se udály v létě. Překvapila totiž megavýměna s Calgary, která sice přivábila Matthewa Tkachuka, avšak do Kanady poslala Jonathana Huberdeaua s obráncem MacKenziem Weegarem. Pro mnohé fanoušky možná překvapivě z toho vyšla daleko lépe právě Florida.

Především díky zmíněnému Tkachukovi. Vytáhlý útočník, a pokračovatel slavného hokejového rodu, zazářil. Se 109 kanadskými body byl šestým nejproduktivnějším hráčem soutěže, gólem nebo asistencí se podílel na více než třetině branek svého celku.

Směrem do ofenzívy bude Florida kromě Tkachuka spoléhat na Aleksandera Barkova. Centr, který je platný na obou stranách kluziště, nasbíral 78 kanadských bodů za 68 odehraných zápasů. Nebezpečím pro defenzívu Bruins budou i Sam Reinhart s Carterem Verhaeghem.

Panthers se mnohdy snažili hrát ofenzivní hokej, na což se samozřejmě doplácelo v defenzívě. Ze všech účastníků letošního play-off měla Florida nejprostupnější obranu.

Nenapomohla tomu ani situace s brankářem Spencerem Knightem, který zamířil do asistenčního programu. Nejlepší rok neprožil ani Sergej Bobrovskij, v závěru základní části tak větší prostor v brankovišti dostával Alex Lyon. Právě mezi třemi tyčemi může mít Florida oproti Bostonu velkou nevýhodu.

Začátek play-off nestihnou útočníci Patric Hörnqvist se Samem Bennettem. Švédský útočník letos odehrál jen dvaadvacet utkání, naposledy nastoupil v prosinci. Zotavuje se z otřesu mozku.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Florida – Boston 4:3 pp.

Boston – Florida 7:3

Florida – Boston 5:2

Boston – Florida 5:3

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Boston: Jakub Zbořil (O), Jakub Lauko (Ú), Tomáš Nosek (Ú), Pavel Zacha (Ú), David Krejčí (Ú), David Pastrňák (Ú)

Florida: Radko Gudas (O)

TIP REDAKTORA

Boston Bruins – Florida Panthers 4:1

Tip sice vypadá jednoznačně, ale zápasy to budou vyrovnané. Nebylo by překvapením, kdyby minimálně dva duely došly až do prodloužení. Určitě se nedají očekávat ani výrazné střelecké dostihy, neboť Boston nejlépe zvládá zápasy, ve kterých nepadá mnoho branek. Panteři několikrát vystrčí růžky, ale na podstatně zkušenější celek to stačit nebude. Pro Medvědy bude klíčové, zda zvládnou obě domácí bitvy hned na úvod.

