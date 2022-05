PREVIEW: Dočká se Edmonton? Proti budou Kings

Na první pohled obyčejná série, na ten druhý vlastně velice zajímavá. Zatímco u Edmontonu je slovo „musí“ na místě, Los Angeles může jenom překvapit. Víceméně nikdo by se však nedivil, kdyby do dalšího kola opravdu prošli Králové.

Čekání je opravdu dlouhé a s každou další sezonou se zklamání stokrát prohlubuje. Oilers mají v týmu dva generační hokejisty, ale ani přesto jim zatím úspěch není souzen.

To jejich soupeř z kalifornské metropole je příjemným překvapením, trenéři mezi zkušené borce začali šikovně dosazovat nadějné talenty, kteří se šance chopili. Kromě postupu samotného bude mít celý tým extra motivaci, jelikož jeho dlouholetá opora Dustin Brown se po tomto play off rozhodl ukončit kariéru.

Edmonton Oilers – 82 zápasů, 104 bodů, úspěšnost 63,4 %, skóre 290:252, nejproduktivnější hráč: Connor McDavid 44+79

Jednomu zklamání už Oilers předešli, to když díky vyhazovu Davea Tippetta na začátku února okysličili tým, který od té doby zařadil na vyšší rychlostní stupeň a sezonu dohrál s pátou nejlepší bodovou úspěšností z ligy. Jednoduše řečeno, nový trenér Jay Woodcroft s týmem udělal, co měl.

Silnou stránku Edmontonu je jednoznačně ofenziva, která se s hodnotou 3,49 vstřelených gólů na zápas umístila na sedmém místě. Velice tomu pomohl i výkon přesilovky, jež byla dokonce třetí nejlepší.

Okolky stranou, nejsilnější stránkou Edmontonu je nadpozemská dvojice McDavid a Draisaitl. Jedná se o nejproduktivnější duo ligy, dohromady nastřádali 231 bodů.

Dlouho byli tihle dva vlastně jedinou zbraní Oilers, vedení týmu však pochopilo, že kvalitu musí mít i zbytek týmu. Zvlášť McDavidovi hodně pomohl příchod Zacha Hymana, dobře se jeví také Kailer Yamamoto či posila zdarma Evander Kane. Poslední jmenovaný prokazuje, že když zůstává mimo problémy, je velice platným hráčem.

Otázka, která u Edmontonu vyvstane téměř vždy, jsou gólmani. Dá se očekávat, že jedničkou bude veterán Mike Smith. Ten byl mnohokrát zpochybňován, avšak faktem je, že do play off jde se skvělou formou v zádech. Od půlky dubna neprohrál zápas, během téhle sekvence se uvedl skvělými čísly – 1,2 inkasovaných gólů na zápas a 96,6 % úspěšnost zákroků.

Los Angeles Kings – 82 zápasů, 99 bodů, úspěšnost 60,3 %, skóre 239:236, nejproduktivnější hráč: Anže Kopitar 19+48

Kings do této série určitě nepůjdou s tím, že si to s Oilers rozdají v ofenzivním souboji. Jejich ofenziva nedosahuje takových kvalit a čísel na to, aby se rovnala McDavidovi a spol.

Klíčem bude obrana, ve které patří Kings k tomu lepšímu, co NHL letos nabídla. Svůj podíl na tom nese i zkušený gólman Jonathan Quick, jenž za sebou má povedenou sezonu a stejně jako kolega Smith i její závěr. Velké výkony je však zvyklý předvádět hlavně v play off, ve kterém má kariérně bilanci výher a proher 46:39.

Důraz na kvalitní defenzivu potvrzuje i pohled na první dva centry. Anže Kopitar a Philip Danault patří mezi nejlepší obranáře v rámci útočníků v celé lize.

Mírnou komplikací bude určitě absence beka Drewa Doughtyho, jehož však v průběhu základní části nahradil mladík Sean Durzi – a nevedl si vůbec zle. Zkušenosti Doughtyho z nejvypjatějších momentů však nemá.

Kde budou Králové zranitelní, to jsou početní (ne)výhody. Mají pátou nejhorší přesilovku a dohromady ubránili pouze 76,7 % oslabení, což je řadí na 22. místo v lize.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Edmonton – Los Angeles 1:5

Los Angeles – Edmonton 2:5

Edmonton – Los Angeles 4:3 po sn.

Los Angeles – Edmonton 2:3

TIP REDAKTORA

Edmonton 4:2 Los Angeles

Edmonton konečně půjde dál. Nebudou to žádné jednoznačné zápasy, avšak klíčové bude to, že Oilers dokáží přestřílet téměř kohokoliv. Nic na tom nezmění ani solidní obrana Kings. Rozhodnout by mohly speciální týmy, obzvlášť střet elitní přesilovky Oilers s podprůměrným oslabením Kings by mohl být klíčový. Do karet tipu na Edmonton hraje i výhoda domácího prostředí.

