15. září 17:00Jakub Ťoupek
Fanoušci nejslavnějšího klubu světa sotva setřeli slzy ze smrti Kena Drydena, který jejich milovanému klubu vychytal šest Stanley Cupů, a už jsou před nimi boje o další hokejovou slávu. Montrealský zítřek mohl mít podobu stejné dynastické působivosti, úplně beznadějný by však být nemusel. Organizaci rostou velké hvězdy v čele s Děmidovem, Hutsonem, nebo českým brankářem Jakubem Dobešem.
Canadiens dávají dohromady velmi zajímavé mužstvo. Jejich střední generace se dostává do nejlepších let, dozrávají i velmi talentovaní mladíci. Nemusí se to se vší parádou projevit teď, brzy však už třeba ano. Už to bude i administrativně bez dlouhodobě absentujícího Careyho Price, jehož smlouvu v trejdu získalo San Jose. Osmatřicetiletá legenda si nicméně v NHL stejně už nezahraje, takže šlo čistě o papírovou formalitu.
Montreal půjde do další sezóny i značně posílen. Kromě Lanea Hutsona nebo Kaidena Guhleho se modrá čára rozrostla o další velké jméno. Noah Dobson, který zatím oblékal pouze dres Islanders, byl před začátkem free-agency vytrejdován do domovské Kanady a bude chtít dostat Canadiens opět do nejvyšších pater NHL.
Mládí v týmu Habs má rozhodně své místo, loni doslova bouchnul Lane Hutson, který z pozice obránce získal Calder Trophy. V bráně se skvěle uvedl Jakub Dobeš, před ním také Kaiden Guhle nebo Arber Xhekaj. Když se ale podíváme na útok, tam najdeme obrovský potenciál. Juraj Slavkovský, Oliver Kapanen, nováček v týmu Zachary Bolduc a hlavně dvojice Cole Caufield a Ivan Děmidov.
Dostane se do brány i Kähkönen?
Jedničkou do sezóny bude s největší pravděpodobností Samuel Montembeault. Ten si v posledních 3 ročnících připisoval skvělá čísla, která ho analyticky řadila mezi nejlepší brankáře soutěže. Proto si zasloužil místo v kanadském týmu na 4 Nations Face-Off a účast na olympijském orientačním kempu letos v létě. Ve své nejlepší formě má Montembeault všechny předpoklady, aby se stal jedním z deseti nejlepších brankářů NHL.
V uplynulé sezóně mu hodně pomohl i vcelku nečekaný vzestup Jakuba Dobeše. Český brankář vlétl do NHL jako uragán, kdy dokázal vyhrát prvních 5 utkání. Poté přišel pád zpět na zem, Dobeš ale rozhodně zahanben nebyl. Přesto to stačilok tomu, aby Canadiens poslali dál Caydena Primeaua, který byl kdysi považován za nástupce Price. Dobeš totiž podával vynikající výkony také v AHL. S trochou sebedůvěry a více zkušeností by Dobeš měl být v sezóně 2025-26 připraven na plnohodnotnou roli v prvním týmu.
Kdyby ale Montreal potřeboval změnu, Kaapo Kähkönen je připravený nastoupit. Finský brankář byl kdysi považován za brankáře budoucnosti Minnesoty a v sezóně 2021-22 byl světlým bodem pro San Jose. Od té doby však jeho statistiky nejsou na tak vysoké úrovni a za poslední dva roky se mu nepodařilo udržet místo v žádném týmu. Kähkönen bude muset projít waiver listem, aby mohl zahájit sezónu, ale pokud si jej nikdo nestáhne, bude slušnou třetí volbou. Canadiens mají také špičkovou brankářskou naději Jacoba Fowlera, ale ten by měl zůstat v Lavalu po celou sezónu.
Posune Dobson obranu Habs na vyšší level?
Během loňské sezóny se do velmi mladé obrany Montralu připojil Alexandre Carrier, který rozhodně nepatří mezi nejstarší, v osmadvaceti letech ale dodal zadním řadám potřebné zkušenosti. Ve druhé polovině sezóny se tak výkony defenzívy rapidně zlepšily a patřila mezi ty nejlepší v celé lize.
Všechno se točilo hlavně okolo Lanea Hutsona. U toho se potvrzuje známá hláška z Princezny ze mlýna „je malej ale šikovnej.“ Mít ve 20 letech s takovou postavou na pozici beka 6 branek a 60 asistencí doslova neskutečné a po právu získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Otázkou ale zůstává, zda dokáže tato čísla potvrdit, ne-li ještě zlepšit. Pomoct by mu k tomu měl také novic v sestavě Habs Noah Dobson.
Pětadvacetiletý Kanaďan podepsal v Montrealu osmiletou smlouvu s ročním výdělkem 9,5 milionu dolarů, a právě on bude nejspíš obráncem číslo 1. V loňské sezóně na Long Islandu odehrál v průměru přes 24 minut za zápas a díky své rychlosti a střeleckým schopnostem dokázal využívat slabiny soupeřů.
Velký kontrakt podepsal i Kaiden Guhle, jenž spojil svoji budoucnost právě s Habs. O pozici šestého beka se poperou především Arber Xhekaj a Jayden Struble. Xhekaj, známý svoji tvrdou hrou ale přece jen nejspíš skončí v pozici sedmého obránce.
Na straně veteránů budou i nadále hrát důležitou roli Carrier a Mike Matheson. Carrier dodal týmu během svých 51 zápasů v klubu jistotu na obou stranách kluziště, zatímco Matheson sloužil jako mentor pro některé mladší hráče. Přesně tuto roli bude plnit i letos, ale je možné, že právě on bude ten hráč, který bude před koncem přestupního termínu NHL odeslán pryč. Nevylučujme ani nějaké zápasy pro Davida Reinbachera, ale ten rozhodně nebude představovat trvalou hrozbu pro nynější obránce.
Lajna Caufield, Suzuki, Slafkovský
Tvrdí to mnoho expertů. Jakmile mají tihle tři svůj den, patří k vůbec nejzábavnějším formacím celé NHL. Jsou schopni sami rozhodnout zápas, být ve všech ohledech dominantní. Jen je třeba přiznat, že jim trochu chybí konzistentnost. V loňské sezóně se zdálo, že byli na všechno v útoku sami.
Útok Montrealu bude opět záviset na těchto třech hráčích, ale do týmu přichází nová posila. Ivan Děmidov je připraven na plnohodnotné působení v NHL a Habs tak získají dalšího vysoce kvalitního útočníka do první šestky. Canadiens nemají v kádru nikoho, kdo by se mu vyrovnal. Právě mladý Rus bude ústřední postavou organizace v následujících letech, je i výše postaven než jednička draftu Slavkovský.
Skutečnou neznámou je Patrik Laine. Sedmadvacetiletý Fin má za sebou několik těžkých let, ale pokud odehraje celou sezónu, je schopen nasbírat 50 bodů. Problém? Od sezóny 2018-19 neodehrál více než 68 zápasů. Laine je v posledním roce své smlouvy a pokud vše půjde dobře, Canadiens by se mohli rozhodnout ho ponechat. Je cenný v přesilovkách, ale tým potřebuje, aby se zlepšil alespoň ve hře 5 na 5.
Kromě toho mají Canadiens několik slušných kandidátů do spodní šestky. Jake Evans měl loni skvělou sezónu a stal se nepostradatelnou součástí týmu. Oba jeho hlavní spoluhráči z loňského roku, Joel Armia a Emil Heineman, jsou pryč, ale očekává se, že bude hrát s Joshem Andersonem a Brendanem Gallagherem. Oliver Kapanen by měl přinést všestrannost na křídle, a možná se Alex Newhook najde jako třetí centr Montrealu.
Hlavní novou tváří v útoku je Zachary Bolduc, kterého tým získal v rámci výměny, při které Logan Mailloux odešel do St. Louis. Rodák z Quebecu zaznamenal v loňské sezóně, své první kompletní sezóně v NHL, solidních 36 bodů a v Montrealu se zdá být realistickým cílem více než 45 bodů.
Velkým problémem pro Montreal je pozice druhého centra. Otázka Kirbyho Dacha byla v létě tématem číslo jedna a mnozí se ptali, zda centr zahájí sezónu včas kvůli jeho zranění kolena. Ale co je ještě důležitější, lidé se ptají, zda bude Dach po svém návratu schopen být oporou druhé řady a doplňovat práci Ivana Demidova a Patrika Lainea. Velkým kandidátem na jeho místo se v posledních dnes ukázal Pavel Zacha, o kterého mají Habs zájem. Právě pozice centra druhé formace je posledním dílkem skládačky, který chybí k úspěchu.
Očekávání redaktora
Pokud trenérský štáb najde balanc v brankovišti a nasazováno brankářů, může Montreal opět dojít do play-off. Minimálně první kolo by mělo být pro Habs jistotou, s jejich ofenzivním talentem a příchodem Dobsona vyřešili spoustu otázek, jedinou tak zůstává druhá formace a její střední útočník. Kdyby přišel Zacha, nebo by se Dach dostal do dobré formy a vydrželo mu zdraví, Montreal může útočit i na druhé kolo.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.