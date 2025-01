Preview: Devils hostí Bruins, Colorado si to rozdá s Winnipegem

Na dnešním menu kanadsko-americké NHL jsou pouze čtyři zápasy. Celý program začne v 1:00 na stadionu New Jersey, program pak uzavře zápas od 4:00 v Los Angeles.

New Jersey se potřebuje probrat z krize, kterou si momentálně prochází. Vyjít by to mohlo proti Bostonu, který je momentálně devátý v konferenci, avšak je třeba dodat, že momentálně v solidní formě. Poslední dva vzájemné zápasy zvládli lépe Bruins, jak tomu bude dnes?

Winnipeg prohrál poslední dva zápasy, ale v tabulce Západní konference zůstal nadále první, neboť druhé Vegas táhne šňůru čtyř porážek v řadě. Colorado to má jako na houpačce, výhru střídá prohra a pokud by se tohoto "pravidla" mělo držet i dnes, bude se po zápase radovat. Utkání poběží od 3:30 na kanále Nova Sport 1.

