Preview: Další rok bez kapitána. Odpočaté Colorado si přesto brousí zuby na zisk Stanley Cupu

Colorado míří do sezóny s jasným cílem napravit loňské vyřazení z 1. kola play off. Ambice má ty nejvyšší, a to i navzdory faktu, že se bude muset kvůli operaci zraněného kolene druhý rok obejít bez kapitána Gabriela Landeskoga. Kvalita kádru však zůstává vysoká, navíc přišlo pár zajímavých posil.

Nesplněná mise

Tažení Colorada za úspěšnou obhajobou mistrovského titulu skončilo neúspěchem. Laviny sice ovládly Centrální divizi, ale pak narazily hned v prvním kole play-off, když v roli velkého favorita nestačily v sedmizápasovém dramatu na Seattle. Sezónu tedy nelze hodnotit jako povedenou, ale hráči měli alespoň čas zmobilizovat síly a vrátit se do nové sezóny odpočatí.

Další rok bez kapitána

Gabriel Landeskog musel podstoupit operaci kolena, jež ho vyřadí ze hry na další sezónu. "Gabe je chlap, kterého bude těžké nahradit," uznává generální ředitel Chris MacFarland. Ale určitě ne nemožné.

Osvědčenou dvojicí je Nathan MacKinnon s Mikkem Rantanenem. Koho k nim? Nabízí se Jonathan Drouin, jenž přišel z Montrealu a v novém, výrazně ambicióznějším působišti se pokusí vylepšit ne příliš dobré statistiky z minulé sezóny, kdy ke dvěma gólům přidal 27 asistencí.

Příchody a odchody

Colorado posílilo pět nových hráčů, všichni ofenzivně ladění. Kromě již zmíněného Drouina přišli ještě Ryan Johansen, Ross Colton, Miles Wood a Chris Wagner.

Velké naděje vedení vkládá do Ryana Johansena, který by konečně mohl splnit podmínku plnohodnotného kvalitního druhého centra od odchodu Nazema Kadriho do Calgary.

Zajímavou posilou je taktéž Miles Wood z New Jersey. Hokejista, který stylem hry může, a jistě se o to pokusí, napodobit absentujícího Landeskoga, neboť jeho předností je tlačení se do brankoviště, kde hledá odražené puky s jasným cílem posílat je za brankovou čáru.

Produktivní Makar

Z kádru Colorada rozhodně musíme vyzdvihnout ještě Calea Makara. Čtyřiadvacetiletý obránce loni udržel skvělou statistiku v podobě více jak bodu na zápas, v 66 utkáních nakonec posbíral skvělých 71 kanadských bodů.

Není ale tajemstvím, že dozadu Makar tak dominantní není, právě zde lze sledovat prostor ke zlepšení. I proto vedle jeho boku nastupoval Devon Toews, jenž směrem dozadu hraje výrazně zodpovědněji a tuto spolupráci můžeme očekávat i v následující sezóně.

Česká stopa v brankovišti

O pozici jedničky usiluje v kádru Avalanche Pavel Francouz. V loňské sezóně dostal příležitost v pouhých šestnácti utkáních a měl slušnou bilanci 91,48 % s jedním vychytaným čistým kontem, první gólman Alexandar Georgijev disponoval jen nepatrně lepší statistickou úspěšností 91,82 % a pěti nulami v 69 střetnutích.

Pozornost je třeba zaměřit také na třiadvacetiletého Fina Justuse Annunena, ten má výborné parametry - 193 centimetrů a 95 kilogramů a bude připraven zaskočit zprvu případně jen na pozici dvojky, třeba pokud by se i letos měly Pavla Francouze držet zdravotní komplikace. Zda svou šanci chytí za pačesy ukáže čas.

Predikce

Svěřenci trenéra Bednara jsou jedním z hlavních kandidátů na zisk Stanley Cupu. Loňské vyřazení v prvním kole play-off mužstvu paradoxně může prospět, hráči měli dostatek času na zregenerování a do nové sezóny naskočí plni sil a s velkou motivací dokázat, že titul z před dvou let nebyl pouhým výkřikem do tmy. Od Avalanche očekávám minimálně postup do finále Západní konference, kde už se střetnou opravdu ti nejlepší z nejlepších.

