Preview: Carolina přes léto posílila, aby zvýšila své šance na Stanley Cup!

Minulý rok postihly Hurikány v rozhodující fázi sezony četná zranění. Vedení přes léto ještě více vyztužilo už tak silnou kostru týmu. Carolina by měla opět útočit na čelo své divize a být jedním z hlavních kandidátů na Stanley Cup. Tým se navíc nebál ani riskantního příchodu, který se již jednou osvědčil.

Útok 9/10

Útok Hurikánů vzbuzuje respekt už na papíře. Kanonýr Sebastian Aho by měl být společně s Andrejem Svečnikovem opět lídrem týmu. Výborně se jeví i Martin Nečas, který svého ruského kolegu v době jeho absence skvěle bodově zastoupil a letos navíc bojuje o nový kontrakt. Do posledního roku své smlouvy vstupuje i Teuvo Teräväinen, jemuž loňská sezona úplně nesedla podle představ. Své si odehraje i Jesperi Kotkaniemi. K lídrům se přidává i Seth Jarvis, kterému vyšly skvěle poslední dvě sezony včetně vyřazovacích částí. Ve formě se snaží udržet i kapitán Jordan Staal.

Útok nebylo třeba nijak měnit, jelikož Carolina ovládla Metropolitní divizi, kde nasbírala 113 bodů. Skončil akorát Jesse Puljujärvi, kterému prostředí v Carolině bodově vůbec nesvědčilo. Na zkoušku do týmu přišli pro rozšíření kádru ještě Brendan Perlini a Nick Shore.

Obrana 8/10

Zatímco útok zůstal bez větších zásahů, tak v obraně se děly věci. Carolina se rozhodla ještě více zvýšit konkurenci v defenzivním valu a rozhodně se nebála investovat ani riskovat. K produktivnímu Brentu Burnsovi přišel Dmitrij Orlov, který chytil v Bostonu parádní formu. Z Philadelphie se vrátil bouřlivák Tony DeAngelo a nové působiště zde našel i Caleb Jones. Pod smlouvou jsou navíc Jaccob Slavin a Brady Skjei. Vedení to tedy myslí s útokem na Stanley Cup velmi vážně.

Brankáři 8/10

Carolina má pro sezonu připraven trojlístek brankářů. Zkušený Frederik Andersen za sebou nemá nejlepší základní část, ale v play-off neměl vůbec špatná čísla. Doplnit by jej měl Antti Raanta, který byl minulou sezonu podobně vytížen jako jeho výše jmenovaný kolega. Vyrůst by vedle ostřílených brankářů měl Pjotr Kočetkov, do nějž vedení vkládá velké naděje. Hurikáni budou zřejmě i tentokrát držet v zápřahu oba své gólmany.

Celkové hodnocení redaktora

Carolina překypuje kvalitou po všech stránkách a opět by měla patřit k hlavním favoritům soutěže. Podařilo se jí navíc získat jednu z největších ryb letošního trhu volných hráčů a k tomu přivedla od Letců i staronovou posilu. Tým loni zdecimovala marodka v nejdůležitější části sezony. Letos všichni doufají, že jádro vydrží co nejdéle bez šrámů. Útok je v nejlepších letech a silnější sestava už se bude asi skládat těžko. To vedení moc dobře ví, a proto se nebálo vysokých investic. Carolina bude opět u čela Metropolitní divize.

