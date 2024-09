Preview: Carolina Hurricanes! S Nečasem až na vrchol! Bude to tentokrát stačit?

Hurricanes dlouhodobě patří k týmům, které mají ty nejvyšší ambice. Co by taky ne, když v posledních šesti sezónách vždy prošli minimálně do druhého kola play off. Ani jednou však nedošli do finálové série o zisk Stanleyova poháru. Tak co letos?

Největší změny v kádru

Ze stabilní soupisky budou určitě nejvíce bolet odchody forvardů. Jake Guentzel a Teuvo Teräväinen již nebudou nadále působit v Carolině. Američan odchází po půl sezóně, kdy její většinu strávil v Pittsburghu a nově bude oblékat dres Tampy. To u Teräväinena to je úplně jiná pohádka. Svou dosavadní kariéru spjal víceméně celou se Severní Karolínou, a proto jeho odchod oplakal nejeden skalní fanoušek týmu. Staronově bude působit v Chicagu.

Opomenout nemůžeme ani ztrátu ofenzivního beka Bradyho Skjeie, jenž si v uplynulé sezóně připsal na obránce velice slušných šestapadesát kanadských bodů. Působiště našel v Nashvillu.

V kolonce mega příchodů toho až tolik nenajdeme. Za zmínku rozhodně stojí přesun Shayna Gostisbehera z Detroitu či Williama Carriera z Vegas. K hlavní kostře týmu by určitě mohl patřit prvně zmíněný, a to hlavně jako náhrada za Skjeie.

Kdo si upevní místo v bráně?

Důvěra v osvědčený systém. Dán Andersen dlouho absentoval, ovšem play off odchytal prakticky celé. Pjotr Kočetkov byl i skrze zranění kolegy jasnou volbou dlouhou dobu, poté se však trochu vytratil. Kdo bude jedničkou?

Jistota v obraně

Kádr Hurricanes čítá v obranných řadách opravdu mnoho kvalitních jmen, a tak není divu, že soupeři z něj mají respekt. Jen se podívejme na jména jako jsou Brent Burns, Jaccob Slavin či Dmitrij Orlov. V minulé sezóně drželi jednu z nejlepších bilancí ve statistice obdržených branek a dle mého v tom budou pokračovat.

Lídrem Aho. Přidají se Svečnikov či Nečas?

Nadvláda v produktivitě aneb další povedená sezóna Sebastiana Aha. Pokud chtějí hráči Caroliny uspět, potřebují větší bodový příděl i od jiných. Na odchodu byl dlouho český útočník Martin Nečas, avšak nakonec podepsal těsně před arbitráží na dva roky. Vezme si s sebou formu z Mistrovství světa a předvede, proč dostal novou smlouvu?

Přiložit ruku k dílu bude chtít i ruská kometa Andrej Svečnikov či Seth Jarvis. Inu, určitě se máme na co těšit.

Očekávání redaktora

Rozhodně nepochybuji o tom, že se bude jednat o další sezónu s postupem do play off. A pokud se vše sejde, cesta vyřazovacími boji by se mohla protáhnout. Bude to však těžká dřina.

