Preview: Calgary bez jediné posily! Odvrátí smolný závěr loňské sezóny?

Flames mají za sebou tak trochu smolnou sezonu. Nelze snad říct, že by nějak extra zářili, ale přece jen s bilancí 41-27-14 dosáhli na 96 bodů. I tak ale zůstali pod čarou, přestože držitel druhé divoké karty St. Louis Blues jich nastřádal stejně a majitel té první Minnesota Wild jen o jediný navíc. Tomu se říká pořádná smůla. Kádr týmu z Alberty ale zůstal většinově stejný, jako jedinou posilu představili Ivana Prosvětova, který bude po odbočce do Ruska tvořit dvojici s Dustinem Wolfem,
Sezóna Calgary bude záviset především na jedné otázce. Zůstanou Kadri s Anderssonem? Ti jsou totiž naprosto klíčoví pro celou organizaci. Kolem obou ale létá spousta otázek i ve spojitosti s výměnou, která není daleko. Zvláště u Anderssona. Spojení Rasmuse Anderssona a Calgary Flames je něco, co již brzy bude nejspíš patřit minulosti. Že švédský zadák opustí kanadský klub bez vytáček a kličkování potvrdil i Anderssonův krajan a calgarský lídr Mikael Backlund.
V Kadriho případě jde o to, že se tým zrovna nemůže chlubit přebytkem kvalitních a zkušených centrů. Vedle rodáka z Ontaria to platí už jen o Mikaelu Backlundovi, pak se sestava vyznačuje spíš mladými snaživci. Z toho vyplývá, že Kadri asi zůstane. Fanoušky Flames ale znepokojuje především situace okolo Connora Zaryho, který by se mohl posunout do role prvního centra. Vedení se s ním ale stále nedohodlo na prodloužení smlouvy.
Novou tváří organizace by se ale měl stát Zayne Parekh, devítka loňského draftu by se měla posunout a být v nadcházející sezóně pilířem obrany. K tomu by mohl pomoci i případný trejd Anderssona. Parekh byl dva roky po sobě nejproduktivnějším obráncem OHL, vyhrál Memorial Cup a Hlinka Gretzky Cup s reprezentační osmnáctkou. V NHL debutoval už loni, letos by se ale měl plnohodnotně podepsat pod úspěchy Flames.
Kdo bude Wolfova dvojka?
Jednička v brankovišti Calgary je jasná. Dustin Wolf si ve své první pořádné sezóně vyšlápl na ty nejlepší střelce a předváděl skvělé výkony. S bilancí 29 výher z 53 utkání, průměrem 2,64 a úspěšností 91 % si vysloužil nominaci na Calder Trophy. Tu nakonec nezískal, skončil ale druhý za Lanem Hutsonem.
Loni mu zdatně sekundoval Dan Vladař, který se ale rozhodl nepodepsat nový kontrakt a změnit působiště. Na konci sezóny se z tábora Flames ozývaly hlasy, které chtěly, aby český reprezentant pokračoval, ten se však rozhodl pro akceptování nabídky od Flyers. A právě o Vladařovo místo bude velká mela.
Po jednom roce v rodném Rusku se do NHL vrací Ivan Prosvětov, který za sebou nemá špatnou sezónu. Zároveň je to pro rodáka z Moskvy nejspíš poslední naděje uchytit se v NHL. Pro Flames by ale jeho případné slabé výkony nemusely být překážkou. Na svou šanci totiž čeká Devin Cooley, jenž prožil silný ročník na farmě. Jeho sezónu mu ale zkrátilo zranění, nyní tak doufá, že si konečně plnohodnotně zachytá i v NHL, ve které má zatím 6 utkání. A to jsou v mixu i další, například Arsenij Sergejev nebo Owen Say.
Převezme Parekh definitivně obranu Flames?
Jedničkou obranných řad Flames bude i nadále MacKenzie Weegar. Ten rok co rok ukazuje svoji sílu na obou stranách kluziště. Za minulý ročník byl se 47 body čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu. A hlavně v hodnocení účasti na ledě měl výborných +18, široko daleko nejvíce z týmu.
Obránců s holí napravo není nikdy dost, každopádně Flames mají hned 3. Jak už bylo řečeno, Rasmus Andersson opustí klub, na jeho místo ale půjde Parekh se stejným držením hole. Devítku draftu ale doplňuje i Daniil Miromanov, jenž bude na spodu obranných párů.
Nový vylepšený kontrakt podepsal i Kevin Bahl, který se po boku Anderssona vyhrál do pozice slušného obránce do druhého páru. Nově podepsal kontrakt s ročním platem 5,35 milionu dolarů, čímž se zařadil na druhé místo mezi obránci. Kontrakty okolo 1,5 milionu má i trojice Joel Hanley, Jake Bean a Brayden Pachal, minimálně jeden z nich však půjde z kola ven, respektive do pozice 7./8. obránce.
Dokáže útok vystřílet postup do play-off?
Calgary chyběla 1 branka k postupu do play-off, kdyby vyhrálo 1 zápas v prodloužení navíc, ze 14 možných, postoupilo by mezi nejlepších 16. Nejvíce bodů získal Nazem Kadri, který si připsal na své konto 67 kanadských bodů. Pomalu se v dresu Plamenů zvedá i Jonathan Huberdeau, který mu dýchal na záda se 62 body.
Velkou roli dostane Matt Coronato. V tomhle dvaadvacetiletém Američanovi mohou mít Flames obrovský klenot. A jsou si toho dobře vědomi, jinak by mu nedali začátkem května parádní sedmiletou smlouvu na celkem 45,5 milionu dolarů. Coronato bude ale v nelehké pozici, protože musí dokázat, že si ji zaslouží. Dostal ji totiž po jediné celé sezoně, kterou v NHL odehrál. Za 77 zápasů zapsal 47 bodů a ukázal, že útočné řady dokáže táhnout.
Na konci ledna se Flames zbavili dua Pelletier a Kuzmenko, kteří se připojili k Flyers. Jako protihodnota šel Joel Farabee a Morgan Frost. Frost se pravidelně pohybuje okolo 30 bodů, díky čemuž si vysloužil kontakt na 4,3 milionu dolarů. V něm vidí Calgary především čistokrevného centra, který už má něco za sebou. To je něco, co jim chybí a Frost to dodá, stejně tak jako stabilní produkci, která se rok od roku pomalu zvyšuje.
V kádru také bude pokračovat zkušená dvojice Mikael Backlund a Blake Coleman. Oba už nepatří mezi nejmladší, své si ale odehrají. Backlund svými vůdčími schopnosti a zkušenostmi si na pozici centru udrží pozici a bude chtít svůj kontrakt završit na vysoké noze.
Tým z Alberty má v týmu i pořádné bijce. Kromě Ryana Lomberga, nebo Justina Kirklanda by se do této kategorie dala zapsat i československá dvojice. Martin Pospíšil se nebojí přitvrdit, a když se uklidní a zlepší svoji morálku, může se tímto stylem hokeje dostat daleko. Hodně času také strávil v první formaci, jeho výkyvy ho ale nakonec toto místo stály.
S Calgary prodloužil také Adam Klapka, který si nyní ročně vydělá 1,25 milionu dolarů. Jeho smlouva bude trvat 2 roky a Flames v něm mají příslib obrovského plejera. Klapka ale není jen tak ledajaký obr, skvěle bruslí a dokáže i výborně zakončit a pracovat s holí. Loni naskočil do 31 utkání se ziskem 10 bodů a ukázal se v tom nejlepším světle.
Nezměněnému útoku ale stále schází jeden poslední dílek. Connor Zary stále nemá podepsanou smlouvu a jakožto chráněný volný hráč čeká na domluvu s organizací, které patří. Generální manažer Craig Conroy si je ale jistý, že je pouze otázkou času, kdy se obě strany dohodnou.
Očekávání redaktora
Jako naprosto zásadní se jeví hned dva faktory. Mužstvo potřebuje mít za zády nikoliv jen velmi dobrého, ale vynikajícího Wolfa. A dravé mladí potřebuje jako základní stavební kámen týmové lídry v jejich nejlepší formě. Jonathan Huberdeau a Nazem Kadri musí ukázat své nejlepší já a prodat své zkušenosti naplno. Bez jejich přínosu nemá Calgary šanci projít do vyřazovacích bojů, což by bylo počtvrté v řadě.
