Preview: Budou Josiho body stačit na play-off i letos? Šance Predátorů zvyšuje Saros

Po finálové účasti v roce 2017 Predátoři čekají na větší úspěch. Ačkoliv se jedná o tým, který do vyřazovací části v posledních dvaceti letech pravidelně postupuje, na úplný vrchol to zatím nikdy nebylo. Hlavním cílem Nashvillu bude postup do play-off i tentokrát.

V minulém ročníku celek z Tennessee postoupil do vyřazovací části o pouhé tři body. Patřilo mu osmé místo v Západní konferenci a v závěru ustál nátlak favorizovaných Vegas. Jenže play-off pro Predators netrvalo příliš dlouho, svěřenci Johna Hynese padli 0:4 na zápasy s Coloradem.

Sedmačtyřicetiletý trenér se teď chystá na svůj čtvrtý ročník v Nashvillu. K dispozici bude mít zajímavý tým, který ovšem k hlavním favoritům patřit nebude.

Klíčový podpis

Během minulé sezony se začalo mluvit o případném trejdu Filipa Forsberga, kterému ve městě country končila smlouva. V létě se však s manažerem Poilem dohodl na pokračování, během následujících osmi let si každoročně přijde na 8,5 milionu dolarů.

Švédský útočník už několik sezon táhne nashvillskou produktivitu. V ročníku 2021/2022 dokonce zapsal své kariérní maximum, poněvadž vstřelil 42 branek a k nim přidal stejný počet asistencí. V play-off se však stejně jako jeho spoluhráči pořádně neprosadil, ve čtyřech zápasech proti Avalanche vstřelil jeden gól.

Ofenzívu Nashvillu potáhne také Matt Duchene, který byl loni po kapitánu Josim druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Se šikovným a zkušeným centrem se počítá ještě na další sezony, letos by mohl těžit ze spolupráce právě s Forsbergem. Třetím velkým nebezpečím pro obrany soupeřů bude Mikael Granlund. Nesmíme opomenout ani dalšího třicátníka Ryana Johansena.

K výčtu zkušených forvardů je třeba přidat i Nina Niederreitera. Posila z Caroliny by v Nashvillu měla dostat daleko větší prostor. Tak nějak se očekává, že zabere místo na křídle druhé formace. Centra by měl Niederreiterovi dělat zmíněný Granlund, na křídle druhém pravděpodobně nastoupí Eeli Tolvanen.

Finský mladík zažil nepovedenou sezonu. V době, kdy se očekávalo, že se pořádně začne prosazovat, nasbíral jen 23 kanadských bodů v pětasedmdesáti zápasech. O rok dříve mu na téměř stejný bodový zápis stačilo o 35 utkání méně.

Svým důrazem a rychlostí by na soupeře mohla platit třetí formace ve složení Tanner Jeannot – Colton Sissons – Jakov Trenin. Prvně jmenovaný už loni patřil mezi důležité součástky soupisky, nastřílel velmi sympatických 24 branek.

Největší hvězda je v obraně

Roman Josi. Toto jméno se v souvislosti s Nashvillem skloňovalo nejčastěji. Švýcarský obránce je dominantní dopředu i dozadu, pro svůj celek je naprosto nepostradatelný. Produktivitu obránců po základní části ovládl o deset kanadských bodů, jen o čtyři zápisy nedokázal atakovat magickou „stovku“.

Predátoři budou spoléhat také na rovněž dvaatřicetiletého Mattiase Ekholma, který umí přitvrdit směrem do obrany. Dopředu by naopak měl pomoct Dante Fabbro, jenž se už naplno usadil v základní sestavě. Důležitými členy obranných řad budou Mark Borowiecki, Alexandre Carrier a Jérémy Lauzon.

Velkou posilou bude Ryan McDonagh. Třiatřicetiletý veterán moc dobře ví, jak se vyhrávají ty nejdůležitější zápasy. V minulých sezonách patřil mezi základní stavební kameny Tampy, jenže z kádru Lightning musel odejít především kvůli vysoké gáži a malému prostoru pod platovým stropem.

Saros – adept na Vezinu?

Jasnou brankářskou jedničkou po odchodu dlouholeté opory Rinneho se stal Juuse Saros. Finský gólman se loni zaskvěl 91,8% úspěšností zákroků, kterou si dokázal držet v 67 odchytaných zápasech. Žádný jiný brankář v základní části NHL nebyl tolik vytížen, o utkání méně zapsal Connor Hellebuyck z Winnipegu a o tři méně Demko z Vancouveru.

Pokud si Saros udrží výkonnost, měl by patřit mezi hlavní adepty na Vezinovu trofej. Krýt záda mu bude Kevin Lankinen, který už potřebné zkušenosti nasbíral v minulých dvou sezonách v Chicagu. Na brankářském postu by tedy Predátoři potíže mít neměli.

Predikce

Ačkoliv defenzíva a brankář budou Nashville držet, problém může nastat v útoku, kde chybí větší počet rozdílových hráčů. Dá se očekávat, že Predátoři budou patřit do středu tabulky, otázkou však zůstává, jestli to na play-off bude stačit. Nesmí se zapomínat, že v Centrální divizi budou mít Chicago a Arizonu, před které se určitě dostanou. Dále by potřebovali pod sebe poslat ještě další dva až tři týmy. Zhruba stejně kvalitní by měly být celky Dallasu, Winnipegu, Minnesoty či St. Louis.

