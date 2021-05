PREVIEW: Boston se utká s Islanders v play-off po neuvěřitelných 38 letech. Kdo si vybojuje postup?

Když naposledy změřili hokejisté Bostonu a Islanders síly v play-off, současný obránce Ostrovanů Andy Greene měl necelý rok. Žádný další hráč, který zasáhne do letošní série, ještě na světě nebyl. Rok 1983 byl navíc posledním zlatým zářezem velkolepé generace okolo Mikea Bossyho. Islanders tehdy ve finále konference přetlačili Boston 4:2 na zápasy a o pár týdnů později si připsali čtvrtý Stanley Cup v řadě.

Historie vzájemných zápasů ale ani zdaleka tak vousatá není. Oba celky se v letošní sezoně střetly osmkrát, přičemž v sedmi případech se radoval domácí tým. Ostrované zvládli všechny domácí zápasy, navíc v TD Garden jednou zvítězili v prodloužení. Poslední tři bitvy těchto týmů ale už ovládl Boston.

Boston Bruins – v 1. kole postup 4:1 nad Washingtonem, nejproduktivnější hráč: David Pastrňák 2+4

Medvědi se po základní části umístili na třetí příčce Východní divize s bilancí 73 získaných bodů po 56 odehraných zápasech. V prvním kole bojů o Stanley Cup předčili hokejisty Washingtonu, kteří do série asi vstupovali v roli mírného favorita.

Boston úvodní zápas sice prohrál, poté ale zvládl dvě velmi důležitá prodloužení, přičemž v rámci třetího měření sil mezi těmito soupeři se hrálo bezmála 86 minut. Branka Craiga Smithe zajistila Bostonu vedení 2:1 na zápasy a v tomto momentu se série zřejmě definitivně zlomila. Druhý domácí duel totiž Bruins ovládli 4:1 a po následném výsledku 3:1 na ledě Washingtonu zpečetili svůj postup.

Úvodní gól pátého utkání vstřelil David Pastrňák, zároveň se jednalo o branku oku lahodící. V play-off je zatím nejproduktivnějším hráčem Bruins se šesti kanadskými body. „Na první pohled to možná tak nevypadá, ale jednalo se o velmi těžkou sérii. Byl to fyzicky náročný hokej,“ komentoval havířovský odchovanec postup svého týmu do čtvrtfinále NHL.

Elitní lajna Bostonu se zvedla v pravý čas. Právě ona se totiž v posledním zápase s Washingtonem třikrát prosadila a de facto utkání rozhodla. Pastrňák ocenil i dvougólového kapitána Patrice Bergerona: „Je skvělý. V kabině všem radí, každému se snaží pomoct. Pro tým je obrovsky platný, navíc střílí i velmi důležité branky. Je silný v útoku i defenzívě, což z něj už dlouhé roky dělá parádního hokejistu."

Boston postoupil do dalšího kola jako vůbec první tým v pořadí, takže si mohl dopřát delší pauzu mezi zápasy. „Určitě je pozitivní, že si můžeme trochu odpočinout. Na další sérii se připravíme co nejlépe, abychom do ní šli v dobrém rozpoložení,“ slíbil Pastrňák.

Pouze dva dny před startem se svěřenci Bruce Cassidyho dozvěděli, že v souboji o nejlepší tým divize je čeká Islanders. „Disponují výbornou defenzívou. Mají moc dobrý systém hry a umí si počkat na své šance,“ řekla bostonská 88.

Už je jisté, že Boston ani po dobu play-off nebude moct počítat s Ondřejem Kašem, kterého celou sezonu sužují zdravotní komplikace. První kolo neodehrál kvůli zranění ani Jakub Zbořil, jehož případný start v prvním duelu je nejistý.

New York Islanders – v 1. kole postup 4:2 nad Pittsburghem, nejproduktivnější hráč: Anthony Beauvillier 3+4

Ostrované v základní části nasbírali 71 bodů, což jim stačilo na čtvrté místo v divizi. Střetli se s Pittsburghem, který šel do 1. kola v pozici favorita. Islanders ale nakonec byli úspěšnější, sérii zvládli 4:2 na zápasy.

Za stavu 2:2 se hrálo páté utkání na ledě Pittsburghu. Domácí dvakrát vedli, jenže pokaždé dokázala družina Barryho Trotze srovnat. Šlo se tak do prodloužení, které v první části gól nenabídlo. Na začátku té druhé ale brankář Tučňáků Tristan Jarry vyrobil obrovskou chybu, kterou potrestal zkušený Josh Bailey.

Namlsaní fanoušci v Nassau se už nemohli dočkat šestého utkání, do kterého šli Newyorčané s mečbolem v kapse. Pittsburgh třikrát v zápase vedl, ale Ostrované se opětovně vždy dotáhli a navíc v polovině utkání překlopili stav na svou stranu. Hrdinou duelu se stal tříbodový Brock Nelson, jenž se tedy výrazně podílel na výhře 5:3.

Islanders momentálně disponují svou nejsilnější generací od zlatých sezon v 80. letech minulého století. Poprvé od roku 1985 se mohou radovat ze třetího postupu v řadě mezi nejlepších osm týmů NHL. Předloni podlehli v 2. kole Carolině a o rok později došli až do finále Východní konference, ve kterém nestačili na Tampu.

Angažmá Barryho Trotze v New Yorku už teď lze brát za velmi úspěšné, nicméně Ostrované pomýšlejí ještě výše. „Máme opravdu výbornou partu. Vše je podřízeno jednomu cíli, a tím je úspěch v play-off,“ řekl útočník Anthony Beauvillier, jenž prožil povedenou sedmibodovou sérii proti Pittsburghu.

Jeho útok s Joshem Baileym a Brockem Nelsonem si zatím vede skvěle. Lehce za očekáváním zůstávají Mathew Barzal s Jordanem Eberlem, ale právě oni se mohou stát proti Bruins trumfovými esy. Vynikající sérii odchytal ruský brankář Ilja Sorokin, který se podílel na všech čtyřech výhrách, přičemž zkušenějšího krajana Semjona Varlamova mezi tři tyče už v posledních třech zápasech nepustil.

Na tyto hráče se budou chtít Ostrované spoléhat i proti Bostonu. Kouč Barry Trotz ale stále poukazuje především na týmovost: „Klukům vždy říkám, že jestli chtějí dojít daleko, musí jít pohromadě s týmem. To je základ úspěchu.“

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Boston – NY Islanders 3:2p

Boston – NY Islanders 3:0

Boston – NY Islanders 4:1

Boston – NY Islanders 3:4p

NY Islanders – Boston 2:1sn

NY Islanders – Boston 7:2

NY Islanders – Boston 4:2

NY Islanders – Boston 1:0

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Boston: Jaroslav Halák (B), Dan Vladař (B), Jakub Zbořil (O), David Krejčí (Ú), David Pastrňák (Ú)

NY Islanders: nikdo

TIP REDAKTORA

Boston Bruins – New York Islanders 3:4

Oba týmy v prvním kole sedmý duel minul, ten tedy přijde až nyní. Bude to nesmírně vyrovnané, ani jeden celek neodskočí do dvouzápasového vedení. V rozhodujícím utkání bude mít výhodu domácího prostředí sice Boston, ale kompaktně hrající Ostrované si na své šance počkají. Branek moc nepadne, i tak ale znovu zaúřaduje formace Bailey – Nelson – Beauvillier.

