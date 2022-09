Preview: Blýská se u Canadiens na lepší časy? Spíše ne!

Kdo by to byl před sezónou řekl? Finalista z ročníku 2020/2021 vstupoval do další sezóny s velkým sebevědomím. Není se čemu divit, měli na to nárok. Proč se z nich ale nakonec stal nejhorší tým v NHL? To asi jen tak někdo nevysvětlí! Borci z Montrealu prožili snad úplně to nejhorší, co je mohlo reálně potkat. Už v prosinci se dalo předpokládat, že do bojů o Stanley Cup nezasáhnou. Jak se to ovšem mohlo stát? Vždyť v minulosti patřili ke špičce ligy.

Sezóna 21/22

Pro Habs se všechno začalo hroutit už v létě. Logicky šlo především o odchody z kádru. Nejdříve přetáhla Carolina trojku draftu z roku 2018 Jesperi Kotkaniemiho, potom klub opustili i první centr Phillip Danault a zkušený veterán Corey Perry. Do hry vůbec nezasáhl Shea Weber, jehož postihlo nepříjemné zranění. Prostor mezi třemi tyčemi navíc opustil skrze psychické problémy legendární Carey Price. Sám ještě stihl nastoupit do pěti utkání, avšak ani v jednom z nich se mu nedařilo. Sestava se tedy rozpadla velice lehce a bylo to opravdu znát.



Největším problémem byla jednoznačně obrana. V mužstvu nebyl žádný lídr. Výjimkou byl teoreticky jedině Jeff Petry. Ani ten však nijak nezářil. Když výsledek potrhneme, zjistíme, že s 319 obdrženými brankami se tento mančaft stal nejhorším v tisíciletí. Hodně se tomu přibližovala Atlanta, která titul v tomto ohledu držela doposud. Podepsat by se pod tím mohli podepsat i brankáři. Těch bylo v součtu dokonce šest. Paradoxem je jeden z nich, tedy Jake Allen, jenž si vedl nejlépe, i přesto zvítězil pouze v devíti případech, což je pramálo.

Ani ofenzíva se nemůže nijak vytahovat. V útoku to nelepilo vůbec nikomu. Nejproduktivnějším hráčem se stal Nick Suzuki (21+40), střelecky ho překonal jen Cole Caufield (23+20).

Kdyby měl někdo spadnout do nižší soutěže. Zřejmě by se tedy jednalo o Montreal. To není úplně nejlepší vizitka.

Léto

Pochopitelně byl hlavní událostí draft. Canadiens měli dokonce možnost první volby, kde se nabízelo hlavně jméno Shanea Wrighta. Došlo však k překvapení. Výběr padl na slovenského forvarda Juraje Slafkovského, jehož tedy čeká opravdu těžký úkol. Naši východní sousedé se navíc činí početnější skupinou. Do kanadské organizace zapadl ještě Filip Mešár. Dále se přidal Kirby Dach z Chicaga, ruský cestoval Yevgeni Dadonov z Vegas a Sean Monahan z Calgary. O nějaké zvučnější posily ani nebyl zájem. Generální manažer Kent Hughes sám potvrdil, že se musí začít stavět od základů, a proto to asi bude otázka času, kdy přijdou nějaké lepší výsledky. Rozloučit se naopak fanoušci mohli s Jeffem Petrym, jenž v rámci trejdu za Mathesona zamířil do Pittsburghu. Pokračovat nebude ani Alexander Romanov.



Nový kapitán?

Do médii proletěla jasná informace o novém lídrovi kabiny. Tím by se měl stát Nick Suzuki, který k tomu sice má předpoklady, avšak něco ho táhne směrem ke dnu. Neumí francouzsky! Na první pohled úsměvné, ovšem to je realita. Politici v Quebecu totiž na něj naléhají, aby kromě angličtiny ovládal také francouzský jazyk. Bude to komplikace? Ovlivní to jeho pozici v kabině?

Predikce

Nelze očekávat, že by hráli mezi elitou. V nabouchané Atlantické divizi jsou jasným outsiderem. Důležité bude prosadit mladíky do sestavy a zároveň trpělivě čekat, jak se vše vyvine. Největší slabina je v brankovišti. Nepomohl by návrat Careyho Price? Inu, necháme se překvapit.

