PREVIEW: Bitva o řeku Hudson! Jezdci vyzvou v prvním kole Ďábly!

V přestupové uzávěrce mohutně posilující Rangers hned v úvodu vyřazovací části vyzvou třetí nejlepší tým NHL po základní části. New Jersey konečně naplnilo očekávání a po dlouhých letech si opět zahraje o Stanley Cup. Zatímco Ďáblové mají slibné podhoubí i pro následující sezony, Jezdci už podobný tým, kterým nyní disponují, těžko poskládají znovu pod platový strop. Úspěch tedy musí přijít okamžitě.

New Jersey ukončilo dlouhý půst bez play-off. Naposledy do vyřazovací části proklouzlo v roce 2018 a od té doby sezona vždy končila po základní části, přestože v posledních letech predikce vždy Ďábly pasovali na černého koně sezony.

Letos to ovšem Devils vzali za správný konec a už od začátku ročníku ukazovali svou obrovskou sílu. Samozřejmě, že nikde není nebe bez mráčků. Ďáblové si v sezoně vybrali dvě slabé chvilky. Tu první v prosinci, kdy padli šestkrát v řadě za sebou. Pokles formy zaznamenalo New Jersey i v polovině března. Jinak ovšem tým kontinuálně sbíral body, a nakonec se mezi všemi celky NHL po základní části umístil na skvělé třetí pozici. Pouhý jeden bod dělil Ďábly od Caroliny, která připravila svého konkurenta o pozici lídra Metropolitní divize.

New Jersey si bylo moc dobře vědomo kvalit svého týmu a šance na zisk stříbrného grálu. Proto získalo do svého kádru Tima Meiera ze San Jose. Udělalo to dokonce tak šikovně, že nemuselo obětovat své klenoty v sestavě a se Žraloky se dohodlo na celkem přijatelné protihodnotě. V závěru ročníku navíc s Devils podepsal perspektivní bek Luke Hughes, který už stihl zapsat dva body ve dvou duelech v závěru základní části.

Ďáblové se mohou pochlubit nesmírně produktivními borci v sestavě. Sezona neskutečně sedla Jacku Hughesovi, kterému chyběl pouhý jeden kanadský bod k dosažení magické stovky. Švýcar Nico Hischier posbíral 80 kanadských bodů a dařilo se také obránci Dougie Hamiltonovi a Jesperu Brattovi. Oba se dostali nad sedmdesát bodů. Skvěle si mezi tyčemi počínal Vítek Vaněček, jehož úspěšnost zákroků byla 91,1 %.

New Jersey Devils - 82 zápasů, 112 bodů, úspěšnost 68,3 %, skóre: 291:226, nejproduktivnější hráč: Jack Hughes (43+56)

Vyzyvateli Ďáblů jsou Jezdci. Ti letos vsadili vše na jednu kartu. V přestupové uzávěrce oslovili týmy, které už neměli šanci na postup a výměnou za budoucnost přivedli útočná esa, která si tak v dresu New Yorku prodlouží sezonu. Kontrakty několika posil byly ovšem tak vysoké, že musela přispěchat s pomocnou rukou ještě třetí strana.

Do New Yorku zamířil jako hvězdná posila Vladimir Tarasenko, který se po přesunu od Blues v novém působišti skvěle chytil. Ještě dlouho před jeho přesunem se spekulovalo o přestupu Patrika Kanea k Rangers. Po oznámení obchodu Tarasenka ze St. Louis už se zdál přesun amerického kouzelníka jako tabu, ale Jezdci si nakonec s platovým stropem poradili a získali i druhý klenot.

Z posil to samozřejmě nebylo všechno. Do Manhattanu zamířil i starý známý Tyler Motte, který už Jezdcům před rokem pomáhal právě v play – off. Obranný val vyztužil Niko Mikkola, který se stěhoval společně s Tarasenkem.

Útok Jezdců je hvězda vedle hvězdy. Jak Artěmij Panarin, tak Mika Zibanejad se letos dostali nad devadesátibodovou hranici. Sezona vyšla i Adamu Foxovi, který byl jakožto obránce třetím nejproduktivnějším hráčem týmu. Skvěle hraje také Vincent Trocheck, který přišel před sezonou s Caroliny. Zapomínat nesmíme ani na stálici v podobě Chrise Kreidera a hlavně na Filipa Chytila, který si letos vystřílel novou smlouvu. Sérii pravděpodobně mezi tyčemi zahájí Igor Šesťorkin.

Rangers moc dobře vědí, že letos je největší šance na úspěch. Všechny hvězdy, které nyní mají v týmu už totiž pod strop příště pravděpodobně nedostanou. Už teď jim museli výrazně pomoci ostatní celky za úplatu v draftech.

New York Rangers - 82 zápasů, 107 bodů, úspěšnost 65,2 %, skóre: 277:219, nejproduktivnější hráč: Arťemij Panarin (29+63)

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

New York Rangers – New Jersey Devils 3:5

New York Rangers – New Jersey Devils 4:3 po prodloužení

New Jersey Devils – New York Rangers 4:3 po prodloužení

New Jersey Devils – New York Rangers 2:1

ČESKOSLOVENSKÁ STOPA

New Jersey Devils: Ondřej Palát (Ú), Tomáš Tatar (Ú), Vítek Vaněček (B)

New York Rangers: Filip Chytil (Ú)

TIP REDAKTORA

New Jersey Devils - New York Rangers 4:3

Narazí na sebe dva týmy se jmény nabitými útoky. Půjde o velmi vyhrocené bitvy, kde bude hodně rozhodovat psychika. U favorizování jednoho či druhého celku bych byl v této sérii velmi opatrný. Útočná síla je na obou stranách enormní. Vyhrocenou sérii zvládnou Ďáblové, ale bude je to stát mnoho sil.

