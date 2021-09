PREVIEW: Ani favorit, ani outsider. Blues ale nechtějí zapadnout jen do šedého průměru

Z posledních deseti sezon chybělo St. Louis v play-off pouze jednou. Tradičnějšího účastníka vyřazovacích částí bychom v NHL hledali těžko, vždyť tento klub v celé své historii nehrál vrchol sezony jen devětkrát, což je vzhledem k tomu, že na mapě NHL působí od ročníku 1967/1968, úchvatné číslo. Svůj zatím jediný Stanley Cup v historii získal v době nedávné. Podaří se mu opět prokousat mezi nejlepší celky soutěže?

Týmu kouče Craiga Berubeho se loňská sezona příliš nepovedla. Blues se sice kvalifikovali do play-off, avšak v něm vypadli na hokejkách favorizovaného Colorada jednoznačně. Laviny svého soka smetly poměrem 4:0 na zápasy. Hořkost porážky ve stejné fázi St. Louis poznalo i o rok dříve, kdy v roli obhájce nestačilo na Vancouver.

Zajímavá výměna s Rangers a příchod ostříleného Saada

Vedení St. Louis moc často nedojednává výměny, ve kterých zrovna nehrají prim volby draftů. Na konci července ale obchodovalo s newyorskými Jezdci dosti výrazným hráčským materiálem. Novou tváří celku z Madison Square Garden se stal Sammy Blais, opačným směrem zamířil Pavel Bučněvič.

Ruský křídelník strávil u Rangers hned pět sezon. Nejvíce se mu povedl ročník loňský, ve kterém zapsal 48 kanadských bodů ve čtyřiapadesáti duelech. Pokud by si svou výkonnost udržel, St. Louis bude maximálně spokojeno. Bučněvič má podepsáno na čtyři sezony za 5,8 milionu dolarů ročně.

Fanoušci jsou zvědaví, jestlipak se v základní sestavě usadí další ruský forvard – Klim Kostin. Tento hráč má na kontě v nejlepší hokejové lize světa jen šest duelů, avšak vloni se představil v barvách Avangardu Omsk, se kterým dobyl titul v KHL. Zvučnou posilou do ofenzívy je samozřejmě i Brandon Saad, jenž také moc dobře ví, jak se vyhrávají trofeje. Vždyť v Chicagu si sáhl na Stanleyův pohár hned dvakrát. Na zkoušku přišli i Michael Frolík a James Neal.

St. Louis se však bude muset oklepat i z několika odchodů. Nováčka ze Seattlu posílili obránce Vince Dunn a útočník Jaden Schwartz. Za Blues už nebude nastupovat ani Mike Hoffman, který nově zkusí štěstí v Montrealu. Kromě zmíněného Blaise už kouč Berube nebude moct počítat ani s bekem Carlem Gunnarssonem, jenž je momentálně volným hráčem.

Dobře vyvážená obrana, brankářská dvojice beze změn

Ztráty Gunnarssona a Dunna by však nemusely bolet až tak moc. Na soupisce Blues můžeme v defenzivních řadách najít borce typu Justina Faulka, Toreyho Kruga nebo Coltona Parayka. Tedy hráče, kteří jsou dost možná právě nyní na vrcholu svých hokejových sil. Své si odehrají i třicátníci Marco Scandella s Robertem Bortuzzem. Dostatečné porce minut čekají na Niko Mikkolu a Jakea Walmana.

Bluesmani budou druhým rokem stavět na gólmanské dvojici Jordan Binnington – Ville Husso. Jedničkou bude prvně jmenovaný, který tři sezony nazpět naskočil do NHL ve velkém stylu. Svůj tým vedl v pohádkové cestě za Stanley Cupem. Minulý ročník odchytal s 91% úspěšností zákroků, přičemž o rok dříve byl na tom o 0,2 % lépe. O dva roky mladší, šestadvacetiletý, Ville Husso rozhodně není mezi třemi tyčemi žádným ostříleným mazákem. Poprvé NHL chytal až v letošním roce, v sedmnácti duelech měl průměr 89,3 %.

Potvrdí Perron životní sezonu? A co O'Reilly?

Je mu už 33 let, přesto zažil v Kristových letech bodově nejplodnější sezonu v kariéře. Řeč je o Davidu Perronovi, jenž se vloni blýskl zápisem 58 kanadských bodů v základní části. Byl o čtyři body produktivnější než elitní centr Ryan O'Reilly. Na spolupráci těchto dvou mazáků se fanoušci Blues mohou těšit i letos. Kdo k nim na křídlo? Nabízí se Jordan Kyrou, Pavel Bučněvič či Ivan Barbašev.

Nejen v O'Reillym mají Blues kvalitu ve středu útoku. Nesmíme opomenout Braydena Schenna, který se v týmové produktivitě umístil v sezoně 2020/2021 na čtvrté příčce. Ve svých třiceti letech je zárukou toho, že jestli vydrží celou sezonu zdráv, bez problémů by měl překonat hranici padesáti nasbíraných bodů. Do starého železa nepatří ani nejstarší hráč na soupisce Blues Tyler Bozak, na něhož čeká místo ve třetím či čtvrtém útoku.

Budoucnost Vladimira Tarasenka

Zřejmě největší letní vzruch, když se budeme bavit pouze o St. Louis, vyvolal Vladimir Tarasenko se svou žádostí o výměnu. Ruský křídelník by se potřeboval nastartovat, neboť v minulých sezonách toho z důvodu vleklých zdravotních potíží příliš neodehrál. Týden co týden se spekulovalo, kam Tarasenko zamíří. Blues si jej dokonce ani nechránili při expanzivním draftu Seattlu, avšak do týmu Krakenů útočník s číslem 91 na zádech nakonec nezamířil.

Kouč Berube tedy s Tarasenkem počítá. Vítěz Stanley Cupu z roku 2019 má totiž platnou smlouvu až do léta 2023. Nic však není definitivní. Tarasenkova výměna se v průběhu sezony může upéct velice rychle.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+