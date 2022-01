Přestupová bomba? Hertl by mohl poprvé změnit dres a zamířit na východ Ameriky

V hokejovém světě za oceánem se začíná šuškat o velkém trejdu, který by měl zajímat všechny české fanoušky. Tomáš Hertl sice nedávno oslavil triumf pro sedmého nejproduktivnějšího hráče dějin San Jose, ale nyní se mluví o jeho odchodu. Nejvážnějším zájemcem by měl být jeden z lídrů Metropolitní divize New York Rangers.

Osmadvacetiletý forvard se Žraloky spojil svou kariéru v roce 2013 a nyní hraje už svoji devátou sezónu. Možná, že ji ale nedoklepe celou v tyrkysovém dresu.

Hertl byl odborníkem na nejslavnější hokejovou ligu Frankem Seravallim nedávno umístěn na úplný vrchol seznamu TOP20 cílů pro přestupovou uzávěrku. Podle spekulací je nejpravděpodobnější varianta tým newyorkských Jezdců, kteří mají letos opravdu vysoké ambice.

Rodák z Prahy je dokonce označen za nejžádanější zboží na trhu. Poslední roky hraje opravdu výborně a letos je se sedmnácti zásahy nejlepším střelcem svého týmu.

Aktuálně nejproduktivnější český hráč za mořem nemá smlouvu na další sezónu. Pro budoucnost Sharks by možná mohlo být výhodné Hertla podepsat, jenže pro něj už by to tak růžové být nemuselo. Navíc bude mít nárok na razantní navýšení platu. S tímto faktorem musí vedení taktéž počítat, protože Hertlova cena rapidně stoupá.

Šance San Jose na play-off momentálně jsou dost nejasné a v posledních letech ani nepatří mezi pravidelné účastníky bojů o Stanley Cup. V současné chvíli zaujímají v Západní konferenci jedenácté místo.

I přestože se o přestupu české hvězdy debatuje, Žralokům překvapivě chybí jen jeden bod na divokou kartu. Tím pádem by San Jose mohlo Hertla nechat ještě hrát, než se uvidí, jak na tom doopravdy budou. Stále se totiž na Sharks tlačí týmy, které mají méně odehraných zápasů a minimálně Dallas s Vancouverem mají ambice je přeskočit.

Finální uzávěrka přestupů se mapuje k 1. březnu. Už brzy se tedy dozvíme, jestli český reprezentant poprvé v kariéře změní barvy. Navíc šikovný centr sám prohlásil, že nejde po nejlepší nabídce financí, ale po šancí vyhrát vysněný Stanley Cup.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+