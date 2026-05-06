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Přestupová bomba! Brady Tkachuk míří za bráchou na Floridu

22. června 0:31

Jan Šlapáček

Generální manažeři týmů NHL se začínají pomalu vracet do provozní teploty a necelý týden před draftem se urodila obrovská výměna. Brady Tkachuk si zahraje se svým bráchou za Floridu Panthers!

Florida odstartovala pondělní den nenápadnou výměnou se Seattlem, kam poslala Mackieho Samoskeviche a na oplátku získala volby v prvním a druhém kole draftu. Rázem se začalo spekulovat, jaké další kroky Panthers chystají. Vše se veřejnost dozvěděla krátce před půlnocí našeho času.

Generální manažer Bill Zito zacílil na kapitána Ottawy Senators a přivedl na Floridu Bradyho Tkachuka, za kterého se nebál obětovat tři výběry v prvním kole draftu a ještě jednu volbu v kole druhém.

Po letech různých spekulací se Brady a Matthew konečně sejdou v jedné šatně i v rámci NHL a budou přivádět nejednoho soupeře k šílenství. Co společně dokáží již ukázali na 4 Nations či ZOH v Miláně, odkud si dokonce přivezli zlatou medaili.

Florida touto výměnou jasně ukázala, že se v následujícím ročníku chystá vrátit na samotný vrchol a nebojí se dělat velké tahy. Bude sázka na Bradyho Tkachuka úspěšná?

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