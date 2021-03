Přestavba kádru? Kvůli ní tady nejsem, hlásí Erik Karlsson

San Jose se už druhým rokem nachází ve velké krizi a jedinou reálnou možností, jak z ní ven, je přestavba týmu. Ta většinou zabere mnoho let. Je třeba při ní zachovat chladnou hlavu a obrnit se trpělivostí. Hvězdný obránce Žraloků Erik Karlsson se s tím však neztotožňuje.

„Nejsem tu proto, abych pomohl přestavbě, nebo proto, abych zažil to samé, co v Ottawě,“ řekl třicetiletý bek. „Ale věci se tak teď prostě mají. Musíme začít hrát dobře s týmem, který tu teď je. Jak teď, tak v budoucnu.“

Sharks letos vyhráli pouze jedenáct zápasů a nacházejí se na předposledním místě své divize. Na čtvrtou příčku, která zaručuje play off, ztrácí sedm bodů.

Karlsson byl přitom do San Jose přiveden s tím, že má být jedním z posledních dílků do úspěšného puzzle. V roce 2019 pak v Kalifornii podepsal osmiletý kontrakt na 11,5 milionu dolarů ročně. Očekávání se ale zatím nenaplňují a ani to nevypadá, že by se měla začít plnit. Pomyslným dnem byla minulá sezona, ve které Sharks naprosto vyhořeli a do play off se pochopitelně nedostali.

„Po tom, co se stalo v minulé sezoně, bylo jasné, že nehraji ve stejném týmu, do kterého jsem přišel,“ pokračoval dvojnásobný vítěz Norris Trophy.

Dle mnohých je již zmiňovaná přestavba jediným možným řešením. Tomu se však muž s pětašedesátkou na zádech brání.

„Když vezmu v potaz, jak je letošní sezona ve všem odlišná, tak nám v podstatě stačí se do vyřazovací části kvalifikovat. Tam se pak může stát cokoliv,“ přemýšlí nahlas. „Myslím, že pořád máme dobrý tým.“

Jedním z klíčových momentů by pro Sharks mohla být uzávěrka přestupů. Ta je letos naplánována na 12. dubna. Pakliže se San Jose dokáže vyšplhat blíže k postupovým příčkám, možná se dostane do role nákupčího. Jestli ne, mohl by přijít výprodej.

„Řekl bych, že tak je to každý rok,“ souhlasí Karlsson. „Je smutné vidět odcházet spoluhráče a kamarády. Nikomu se to nelíbí, ale nic s tím neuděláme.“

