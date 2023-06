Přesně takovou smlouvu jsem chtěl, raduje se Jesper Bratt

Organizace New Jersey Devils i Jesper Bratt si mohou oddychnout. Dlouhá vyjednávání o nové smlouvě letos neproběhnou a tým i hráč neskrývají nadšení z poměrně lehkého průběhu vyjednávání o novém kontraktu.

Loni byla situace však úplně odlišná. Jesper Bratt se se svým celkem nedokázal dohodnout na podobě nového kontraktu a skoro došlo až na arbitráž. Ta se nakonec nekonala, protože Švéd podepsal jednoletý kontrakt na 5,45 milionů dolarů.

Letos byla vyjednávání o poznání kratší a měla hladší průběh. Výsledkem je smlouva na osm let, během kterých si dohromady vydělá 63 milionů dolarů.

„Tohle je přesně ta smlouva, kterou jsem chtěl, musím říct, že jsem opravdu nadšený. Jsem moc rád, že se nám to podařilo,“ neskrýval útočník Devils nadšení. „Samozřejmě délka kontraktu pro mě byla klíčová, chci tu být dlouho, abychom pokračovali v práci. Z letošní sezony jsme si odnesli tolik pozitivních věcí, když jsem se podíval na tým a na své spoluhráče s dlouhodobými smlouvami, tak jsem věděl, že máme opravdu dobrý základ, na kterém můžeme stavět mnoho let.“

Rodák ze Stockholmu do NHL nakoukl poprvé v roce 2017. V dresu Ďáblů stihl odehrát 389 utkání v základní části, během nich posbíral 276 bodů. Dalších šest kanadských bodů zapsal ve 13 odehraných zápasech v play off.

„Osmiletá smlouva byla něco, na co jsme opravdu tlačili, ale zároveň jsme spolu všichni jednali narovinu a věřili jsme si. Chtěl jsem tu být dlouho, abych mohl být u vzestupu Devils a opravdu jsme to chtěli tak nějak společně vymyslet, aby to dávalo týmově smysl,“ nechal se slyšet.

„Předpokládám, že už jen to, že v průběhu celého vyjednávání z něj sršela touha být součástí našeho týmu, to o tomto mladém člověku vypovídá hodně, celkově to říká hodně o jeho vášni pro tuto organizaci. Obchod je obchod a vyjednávání je přesně to, co říká definice. Dvě strany se snaží dosáhnout kompromisu, který by oběma stranám dával smysl, a to se přesně stalo,“ přiznal generální manažer Tom Fitzgerald.

Devils už minulý týden podepsali a následně vyměnili obránce Damona Seversona za volbu ve třetím kole draftu do Columbusu. V Newarku však bude s dalšími podpisy ještě hodně veselo, hned sedm hráčů bude čekat na vyjednávání o nových kontraktech, jelikož jsou chránění volní hráči. Naopak Erik Haula, Tomáš Tatar, Miles Wood a Ryan Graves jsou nechráněnými volnými hráči a mohou vyzkoušet trh, který se otevře 1. července.

