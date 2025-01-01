Přešlapovat budou i v Dallasu. Hlavní hvězda chce jednat až po sezoně

1. října 13:30David Zlomek
V Dallasu se celé léto debatovalo o tom, zda si Stars mohou dovolit udržet Jasona Robertsona dlouhodobě. Spekulovalo se dokonce o možné výměně, která by týmu ulevila pod platovým stropem. K žádnému obchodu však nedošlo, a přestože se otázky kolem budoucnosti šestadvacetiletého křídelníka neztratily, sám hráč i vedení klubu se rozhodli dát si s jednáním pauzu.
„Upřímně mě to teď netrápí,“ řekl Robertson pro klubového reportéra Mikea Heiku. „Hlavní je tahle sezona. Máme otevřené okno, chceme teď vyhrát, a až potom se budeme bavit dál.“
Robertson vstupuje do posledního roku pětileté smlouvy s cap hitem 7,75 milionu dolarů a v létě 2026 se stane chráněným volným hráčem (RFA). Po dvou sezonách po sobě s 80 body má jistou pozici jednoho z lídrů ofenzivy Stars, přestože minulý rok začal pomaleji kvůli letní operaci nohy a vynechal celý kemp. Přes další zranění ale i tak přidal šest bodů v jedenácti zápasech play off.
Podle generálního manažera Jima Nilla je momentálně jednání u ledu, ale žádná panika v klubu nepanuje. „S Jasonem je to jednoduché. Není nechráněný volný hráč, takže má čas. Chce vidět, kam se posune trh. Chce se odrazit od loňské sezony, kdy vynechal kemp a začal pomaleji. Teď je zdravý a připravený mít svou nejlepší sezonu. Z toho budeme těžit,“ řekl Nill.
Pokud se mu podaří podobná čísla zopakovat po kompletním letním tréninku a bez zdravotních komplikací, jeho cena půjde prudce nahoru. Analytici z AFP odhadují, že případná osmiletá smlouva by mohla přesáhnout 11,5 milionu ročně.
Pro Dallas to znamená dilema. Tým se snaží udržet silné jádro, ale už nyní má několik dlouhých a drahých kontraktů. Robertson však dává jasně najevo, že prioritou je momentální šance na Stanley Cup. „Chci hrát svou hru a být ještě lepší než loni. Měl jsem zdravé léto a těším se, co dokážeme. Přivedli jsme jednoho z nejlepších hráčů ligy Mikka Rantanena, máme nový trenérský štáb, všechno jde správným směrem,“ uvedl.
