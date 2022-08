Překvápko! Brady Tkachuk byl z výměny bráchy v šoku

Zdá se, že kolem Tkachuků je pořád rušno. Ať už je to během sezony nebo mimo ni. Výměna Matthewa zatřásla celým hokejovým světem. A u jeho bráchy Bradyho to nebylo výjimkou. Změna působiště jeho sourozence pro něj byla totiž stejným šokem jako pro všechny ostatní.

Ne snad, že by si bráchové, kteří mezi sebou mají parádní vztah, něco tajili, avšak výměna na Floridu byla opravdu bleskem z čistého nebe.

Nemůžeme se tak divit, že Matthew Bradyho o posunu v situaci ani pořádně nestihl informovat.

„Moc jsem toho nevěděl, bylo to fakt několik plných týdnů,“ povídal Brady, útočník Ottawy, kanadskému podcastu The Fan Morning Show. „Vlastně jsem nic nevěděl až do té doby, než se to celé začalo rozjíždět. Matthew byl čím dál víc na telefonu a pak se to stalo. Dával mi jen zběžně vědět, co se děje, ale nic podrobného.“

Výměna jako tahle se neděje denně. Vlastně ani ročně, vždyť někteří fanoušci ji označují jako za největší od té doby, co je zaveden platový strop. I proto si Brady, kapitán Senators, užíval, že má vše z první ruky.

„Každý o tom mluvil. Bylo to fakt bláznivé, ale užil jsem si být přímo u toho a zažít to na vlastní oči,“ dodal. „Hned, jak bylo všechno hotovo, nám to řekl. Ale už za pět minut to bylo po celém internetu.“

Přesun na Floridu znamená mimo jiné i to, že se bráchové budou na ledě potkávat mnohem častěji. Florida a Ottawa jsou totiž ve stejné divizi.

„Těším se na to,“ přikývl Brady. „Půjde o velké zápasy. Oni jsou týmem, který chce na vrchol, my se zase chceme prodrat do play off. Dá se čekat, že některé vzájemné zápasy budou pořádně důležité.“

První vzájemný zápas přijde poměrně brzo. Hned ke konci října, přesně 29., se týmy potkají v aréně Panthers. Bude se radovat Brady, nebo Matthew?

