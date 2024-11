Překvapivý trejd kvůli Šesťorkinovi? Rangers by mohl opustit hvězdný bek

New York Rangers se v létě budou snažit přetvořit svůj kádr a vše nasvědčuje tomu, že by mohlo dojít k výměně obránce Jacoba Trouby. Přesun Trouby by znamenal výraznou finanční úlevu, zejména poté, co se ho tým pokusil vyměnit během léta.

Jakkoli logicky zní, že Trouba půjde z kola ven, protože Rangers musí uzavřít smlouvy s Igorem Šesterkinem, K'Andre Millerem a dalšími, Arthur Staple z The Athletic naznačuje, že by místo toho mohlo dojít k překvapivé výměně.

Staple naznačuje, že právě K'Andre Miller by se mohl stát nečekanou volbou v diskusích o výměně. Přestože je Millerovi pouhých 24 let a má značný potenciál, jeho výkony vedle Adama Foxe se v poslední době zpochybňují, a i bek samotný přiznal, že musí zabrat a že si v trénincích přidává.

„Miller by se možná hodil spíše k parťákovi, kde by se držel více vzadu, což znamená, že v týmu Rangers by byl hráčem druhé dvojice. Pokud Rangers nejsou přesvědčeni o tom, že Miller-Fox je skvělá dvojice, pak by bylo rozumné prozkoumat možnost výměny,“ píše zkušený redaktor.

Jejich nedávné odloučení během těžkého zápasu naznačuje, že trenérský štáb není úplně spokojený. A vzhledem ke smlouvě, kterou Miller dostane, dal by Rangers trejd velký prostor k manévrování.

Staple poukazuje také na to, že výměna Millera by mohla přinést značný zisk. Konkrétně zmiňuje mladého obránce s nižším platem nebo více hráčů za levné peníze. Vzhledem k příchodu Victora Manciniho a solidní hře Bradena Schneidera by Rangers mohli Millerův odchod absorbovat, aniž by ztrátu pocítili příliš moc.

Pro generálního manažera Chrise Druryho to samozřejmě není snadné rozhodnutí. Stojí před ním výzva, komu dát peníze, získat za ně co nejlepší protihodnotu a zjistit, koho si organizace může dovolit obětovat. Někdo pravděpodobně musí odejít, ale je otázkou, kdo. Jasné je, že fanoušci by jen těžko trávili odchod Igora Šesťorkina. Takže Trouba, nebo Miller?

