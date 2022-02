Překvapivý trejd? Canucks chystají prodej Boesera

S odchodem z Vancouveru byl spojován hlavně J. T. Miller. Na jedno jméno se však trochu zapomínalo. Brock Boeser patří i přes svůj mladý věk k dlouho sloužícím hráčům Canucks, to by se však mohlo do uzávěrky přestupů změnit. Kosatky se smiřují s jeho odchodem, zájem přichází z východního pobřeží.

Situace se má následovně.

Čtyřiadvacetiletému útočníkovi po sezoně končí smlouva. Ta stávající má hodnotu roční gáže na úrovni 7,5 milionů dolarů. Kvůli statusu chráněného hráče je tak jasné, že tato částka je tou minimální, kterou může v létě dostat.

A právě to dělá Vancouveru problémy. Generální manažer Jim Rutherford se totiž několikrát vyjádřil, že flexibilita pod platovým stropem je pro něj klíčem k úspěchu.

A i když se mladému útočníkovi pod trenérem Brucem Boudreauem nadmíru daří (v podobě deseti branek v jednadvaceti utkáních), vedení organizace není přesvědčené o tom, že by se velká smlouva týmu vyplatila. A hlavně – Rutherford by přišel o spoustu místa pod stropem.

V týmu je sice hned několik hráčů, jejichž odchod by v tomto ohledu organizaci prospěl, nicméně strašákem je primárně Boeserova budoucí smlouva.

I proto se začínají rojit zájemci.

Novinář Nick Kypreos zmínil Buffalo a New Jersey. Tedy týmy, které si Boesera mohou dovolit. Alespoň na příští sezonu. Víceméně se totiž očekává, že Boeser podepíše na rok za zmiňovanou hodnotu mezi 7,5 a 8 miliony dolary.

Vážný zájem má mít především New Jersey. To už bylo s Canucks spojováno, a to díky možné výměně Pavla Zachy.

Nebylo by tak překvapením, kdyby se český útočník stěhoval na západ Kanady jako součást výměny za Boesera.

Další možností jsou pochopitelně například výběry v draftu, nicméně dle zámořských novinářů si Canucks brousí zuby na obránce Damona Seversona.

Jedním důvodem je pochopitelně fakt, že jde o více než solidního beka. Ten druhý je trochu zajímavější. Ve strukturách Canucks totiž nyní pracuje Rachel Doerrie. Ta pracovala i u Devils a dle svých slov patřil Severson k jejím oblíbeným bekům a snažila se trenéry přesvědčit, aby hrál co nejvíc.

