Překvapivá posila pro Anaheim! Z Washingtonu přichází Carlson

6. března 7:40Jan Šlapáček
Uzávěrka přestupů se rychle blíží a týmy na poslední chvíli hledají možnosti, jak svůj tým na závěr sezóny posílit. Velkou posilu získal i Anaheim, do jehož řad míří z Capitals John Carlson.
Výměna mezi Anaheimem a Washingtonem se dá označit za jednu z nejpřekvapivějších, která se v aktuální sezóně udála. Capitals se rozhodli vyměnit jednoho ze svých klíčových hráčů.
Carlson byl Washingtonem draftován v roce 2008, poprvé za tým naskočil v ročníku 2009/2010 a v následujících letech se vypracoval v elitního zadáka, který pomohl týmu i k zisku Stanleyova poháru v roce 2018. Americký obránce si na své konto připsal 771 kanadských bodů, což ho v historických tabulkách řadí na 24. místo.
John Carlson’s all time ranking among Capitals defenseman:
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 6, 2026
Games Played: 1,143 (1st)
Goals: 166 (1st)
Points: 771 (1st by 297)
Cups: 1 (T1)
The Capitals Greatest D-Man Ever just got traded at 1am. ???? pic.twitter.com/BZTuwRQGkC
Po aktuálním ročníku končí Carlsonovi smlouva a to je hlavním důvodem, proč se ho Capitals rozhodli vyměnit, ačkoli stále bojují o účast v play-off.
Novým působištěm šestatřicetiletého beka bude Anaheim, který se nachází ve velmi dobré pozici a vyřazovací boje by mu utéct neměly. Ducks pošlou do hlavního města USA podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2026 nebo 2027 a volbu ve třetím kole draftu 2027.
TRADE: We have acquired John Carlson from the Washington Capitals!
— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) March 6, 2026
Details ⬇️https://t.co/hxrOBxVcdM
