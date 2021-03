Překvapení v NHL. Toronto zdolal záskok z lavičky

Přesně v tomhle je NHL krásná. Ano, diváky zvedají ze sedaček kličky a góly, nicméně jsou to příběhy, které celou ligu perfektně doplňují. Jeden takový se napsal dnes v noci, když Joey Daccord, brankář Ottawy, neočekávaně nastoupil od začátku utkání a pomohl k překvapivé výhře nad favoritem z Toronta.

Proti Maple Leafs totiž měla v ontarijském derby chytat jednička Matt Murray. Co čert ale nechtěl, v rozcvičce se bývalý brankář Pittsburghu zranil, a do hry tak musel právě Daccord, pro kterého to byl teprve pátý start v NHL.

„Pár minut před rozcvičkou přišel Matt do kabiny a říkal, že si není jistý, jestli bude hrát,“ popisoval Daccord. „Během rozcvičky jsem pak jenom kroužil u lavičky a jeden z trenérů na mě mrknul. A bylo jasno. Tak jsem se povzbudil a šel na to.“

Kdo ví, možná tím Ottawa svého soupeře poněkud zaskočila, jak jinak si taky vysvětlit 2 góly Senátorů během šesti vteřin. V zápase vedl tým z hlavního města Kanady už 4:1, Torontu se však podařilo snížit na rozdíl jednoho gólu. Pak ale Daccord zavřel bránu a i díky 33 zákrokům dovedl svůj tým k vítězství. Tento pocit zažil v NHL vůbec poprvé.

„Je to neskutečný pocit,“ těžko hledal slova čtyřiadvacetiletý Daccord. „To, co dneska kluci předvedli, bylo úchvatné. Jenom doufám, že se kamarádi a rodina dívali, protože asi ani nevěděli, že chytám já. Tímhle se mi vrátilo všechno, co jsem hokeji obětoval.“

Daccorda si Ottawa vybrala až v sedmém kole draftu v roce 2015. Následující roky pak strávil na univerzitě v Arizoně, kde předváděl rok od roku lepší výkony. Také díky tomu podepsal s Ottawou před dvěma lety vstupní kontrakt.

Od té doby pendluje převážně mezi hlavním týmem a farmou, 12 zápasů také odchytal v nižší ECHL.

Až do letošní sezony byl brán spíše jako záložní možnost, vždyť do nového ročníku šel jako trojka za Murraym a Högbergem. Druhý zmiňovaný se však zranil, a tak šel Daccord na lavičku. Po dalším zranění se na led dostal jako jednička. A klidně by jí ještě mohl zůstat, všechno totiž závisí na tom, jak vážné bude Murrayho zranění.

I tak ale zažil noc, kterou rozhodně nikdy nezapomene.

