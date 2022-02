Překvapení v Montrealu. Trenérské žezlo přebírá Marty St. Louis!

Což o to, že končí trenér, v zásadě nepřekvapí. Montreal tím navázal na změnu generálního manažera, kde nedávno Marca Bergevina vystřídal Kent Hughes. Všechny další okolnosti už lze charakterizovat zhruba na škále překvapující až šokující. Výměna proběhla v typicky montrealském, tedy nepředvídatelném a nekoncepčním duchu.

To hlavní. Dominique Ducharme byl trenérem Habs od února 2021, a to s dovětkem „dočasný“. Ve funkci tehdy nahradil Claudea Juliena. Než jsme se jeho francouzské jméno naučili v Evropě pořádně vyslovovat a psát, můžeme ho zase zapomenout. Canadiens jej ve středu uvolnili z funkce.

Citovat obvyklou děkovačku za odvedené služby asi netřeba. Průběžná bilance 8 výher a 37 porážek zkrátka nepřesvědčila. Ducharme se stal loni prvním trenérem od roku 1993, jenž dovedl Montreal do finále Stanley Cupu. Jak jsme se ale s kolegy na začátku sezóny v expertním okénku shodli, šlo spíš o souhru příznivých náhod než výsledek koncepční práce.

Mnohem zajímavější je nyní osoba, která Ducharmea nahradila. Funkci jednoho z nejsledovanějších a nejkritizovanějších trenérů v NHL přebírá Martin St. Louis. Dvojnásobný vítěz ligové produktivity z let 2004 a 2013 ještě před šesti roky válel NHL. V šestačtyřiceti letech má za sebou minimum trenérských zkušeností, dosud vedl jen své tři syny v Connecticutu.

Mimochodem, St. Louis a Ducharme spolu osobně hráli za Univerzitu ve Vermontu. Asi sotva by tehdy uvěřili, že se budou jednou střídat coby trenéři nejúspěšnějšího klubu v dějinách NHL.

Roy: Proč ne já?

Jak už bylo naznačeno, změna proběhla hodně nečekaně. Noviny v Montrealu se podivují, když už k ní mělo dojít, proč ne minulý týden, kdy měli Habs před sebou zhruba týden volna? Proč byl Ducharme ještě ve středu po ostudné prohře 1:7 s New Jersey na tréninku v Brossardu? Proč dostává příležitost naprosto nezkušený trenér?

Naposledy se Montreal odhodlal k podobně riskantnímu kroku v roce 1995 s Mario Tremblaym. Krátce nato opustil Montreal jeho brankář Patrick Roy. Ten musí teď mimochodem vidět rudě, o pozici kouče Habs stál, trenérských zkušeností má určitě víc než St. Louis.

Nově angažovaný generální manažer, dvaapadesátiletý Kent Hughes, po jmenování do funkce řekl, že má svou představu o moderním typu kouče. A že by chtěl ofenzivně laděný tým. „Jsem horlivý setkat se s ‚Domem’, abych se o něm dozvěděl víc, a uvidíme, kam se věci do budoucna pohnou.“

Zjevně si tedy se starým koučem nesedl a sází na jiného koně. „Vítáme Martina v organizaci Canadiens. Nezískáváme jen excelentního hokejistu, přinášíme prověřeného vítěze, jehož kvality bojovníka poznal každý, kdo s ním zkřížil cestu,“ řekl na uvítanou Hughes.

Čím větší je to risk, tím atraktivnější bude sledování nového kurzu Canadiens pro nestranného fanouška.

