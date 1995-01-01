NHL.cz na Facebooku

NHL

Překvapení v Bostonu! Syn ikony zahodil kariéru do koše, budoucnost vidí jinde

13. července 13:00

David Zlomek

Vedení Bostonu Bruins zažívá pořádně nečekaný veletoč a musí se smířit s tím, že jeden z jejich draftovaných talentů se na profesionální hokej vykašlal ještě předtím, než ho vůbec stihl okusit. Medvědi měli čas do 15. srpna, aby podepsali nováčkovskou smlouvu se svým výběrem z pátého kola draftu 2020 Masonem Langenbrunnerem, který letos na jaře dokončil svou závěrečnou sezonu na Harvardově univerzitě. Jenže...

Třiadvacetiletý obránce podle novináře Kevina Paula Duponta z deníku Boston Globe překvapil všechny kolem. Žádný podpis se totiž nekoná, a to v Bostonu ani nikde jinde. Mladík nečekaně definitivně pověsil ve 23 letech brusle na hřebík, aniž by odehrál jediné utkání mezi profesionály.

Langenbrunner přitom není žádným bezejmenným hráčem. Jde o syna dlouholeté hvězdy NHL a nyní už bývalého asistenta generálního manažera Bruins Jamieho Langenbrunnera.

Ačkoliv urostlý pravák sice v minnesotské Eden Prairie High School prokazoval ofenzivní záblesky, díky kterým si pak po draftu střihl ročník v juniorské USHL za Fargo Force, na univerzitě plnil spíše roli nenápadného dělníka sestavy.

Pravidelně překračoval hranici třiceti zápasů za sezonu a v posledním ročníku dokonce dělal kapitána, ale ve 130 utkáních posbíral celkově jen 26 bodů a pět záporných bodů v hodnocení plus/minus. Místo tvrdé dřiny o místo v NHL se tak rozhodl naplno využít svůj vysokoškolský titul z byznysu a rovnou se stal partnerem hned ve dvou začínajících start-upech.

Rodina Langenbrunnerových tak dává Bostonu kompletní sbohem, protože otec Jamie už v květnu po dlouhých jedenácti letech v managementu opustil kanceláře Bruins a zamířil do Nashvillu Predators coby speciální asistent nového generálního manažera Chrise MacFarlanda.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Pro některé strašák, pro něj vtip. Svůj mobil nedám před Babcockem z ruky, směje se Rus

13. července 11:00

Potvrdí Vegas svou pověst? Dlouholeté ikony by mohly šmahem skončit

13. července 9:00

Tři gólmani za 3,9 milionu dolarů. Brankoviště New Jersey je ďábelsky levné, i díky Čechovi

12. července 17:30

Roky strávené s Crosbym? Nejlepší v historii je ale McDavid, říká nová posila Oilers

12. července 13:00

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.