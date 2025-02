Překonal Esposita. A co Gretzky? Ovečkin může slavit už v dubnu!

Po třech duelech se přetrhla jeho gólová šňůra, puk neposlal za záda ani Connora Ingrama, ani Karla Vejmelky. A proti prázdné kleci washingtonští Capitals tentokrát nehráli. Přesto Alex Ovečkin psal dějiny NHL, pokořil jednu z největších legend slavné soutěže Phila Esposita. Vystřídal ho díky triu asistencí na 11 místě v historické tabulce produktivity. Kdy převezme žezlo také od Waynea Gretzkyho v žebříčku střelců? Klidně už v dubnu a ne, není to apríl.

Tou honbou žije hokejová veřejnost jako máločím.

Téma hodně přiživuje samotná liga, skrze svůj oficiální ligový server pouští jeden text o ruském kanonýrovi za druhým, vzpomínají trenéři, spoluhráči, připomínají se pojítka mezi čísly 8 a 99 jako třeba jediný společný spoluhráč Mike Knuble.

Na homepage, úvodní stránce, visí také počítadlo Ovečkinových tref.

Lví podíl má ovšem Ovečkin jako takový. Protože se v devětatřiceti potkal s formou, která je vskutku mimořádná. Ostatně už zapsal i několik rekordů spojených s bezprecedentní výkonností v tak pokročilé fázi kariéry.

Jistě, když pálil jako o závod v první čtvrtině sezony a vládl všem kanonýrům, dalo se mluvit o náhodném, šťastném výkyvu (takovým byly tři asistence proti Utahu, Ovečkin jich zaznamenal tolik za jediný večer posedminácté v kariéře, hattricků má 31).

Ale 39 odehraných zápasů už je poměrně reprezentativní vzorek.

I přes fakt, že se devítinásobný vítěz Richardovy trofeje musel kurýrovat se zlomenou nohou a po zranění se pochopitelně chvíli rozehrával, má průměr 0,67 vstřelené branky na utkání.

A reálnou naději, že se stane to, co působilo ještě loni začátkem ledna jako naprosté sci-fi (pamatujete, jak Ovečkin odstartoval základní část osmi brankami za 43 mačů a přesilovky kompletně prostál na jednom fleku?). Že Gretzkyho předstihne už na jaře 2025!

Už za dva měsíce by NHL mohla mít nového držitele absolutního šuterského rekordu.

"Je úžasné jeho jízdu za rekordem sledovat a být u toho. Všichni v kabině mu fandíme, prožíváme to s ním, táhneme za jeden provaz. A on dál skóruje a boduje, je to fakt zábava," povídá spoluhráč Jacob Chychrun.

Jestli bude moskevský rodák dál pálit současným tempem, do konce základní části se trefí 18krát. Pokud poleví na svůj kariérní průměr 0,6 gólu na večer, skóruje 16krát. I to by na primát stačilo. Přesně tolik gólů mu nyní schází.

Že často pálí do prázdné klece? „Má na to neskutečný čich,“ smekl před ním nedávno washingtonský kouč Spencer Carbery. Takové zásahy v jeho očích Ovečkinův lov na Gretzkyho počin nesnižují.

A proč by měly? Gól jako gól, obzvlášť ve chvíli, kdy Capitals válí a patří k premiantům NHL. Ne, tohle není umanuté pachtění za rekordem jako na podzim 2023. Tehdy působil Ovečkin odepsaně a celý mančaft obětovaně.

Tentokrát je to zcela jiná story.

Ať už mu fandíte, nechává vás lhostejným, nebo patříte k zarytým odpůrcům, i vzhledem k věku je Ovečkinovo počínání skutečně pozoruhodné. Je na 26 trefách, přes dlouhou absenci se drží v TOP10 snajprů.

Lichotí mu tabulka pravdy, sbírá i body za přihrávky, jeho lajna s Dylanem Stromem a Sašou Protasem baví. Těžko, alespoň čistě ze sportovního hlediska, cokoliv namítat. A umíte si představit, že by tahle sezona skončila Stanley Cupem?

Sázkové kanceláře ano, Ovečkin a spol. jdou do přestávky pro Four Nations Face-off jako jeden z osmi nejvážnějších adeptů na zisk stříbrného poháru.

