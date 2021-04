Překonal Belfoura, vyrovnal Roye! Fleury dál stoupá dějinami a stává se legendou

Byť mu stále uniká Vezinova trofej, bezesporu patří k nejlepším brankářům své generace. Díky třem Stanley Cupům, úctyhodným číslům i úžasnému vzkříšení kariéry. A pevné místo si Marc-André Fleury postupně buduje také napříč historií NHL. Poslední dny opět ukázaly, že "Flower" se už může počítat mezi nefalšované legendy gólmanského řemesla. Ve vítězstvích překonal Eda Belfoura, v nulách dorovnal Patricka Roye.

Zdánlivě nenápadně se Fleury vyšplhal na čtvrté místo v počtu výher.

Díky čtvrtečnímu triumfu nad LA Kings se dostal na číslo 485. Odpoutal se tak od Belfoura. Majitele dvou Vezin, jednoho prstenu pro vítěze stříbrného poháru a dalších ocenění. Vlastně bývalého, protože spoustu hokejových artefaktů slavný "Orel" prodal, aby mohl rozjet byznys s whiskey.

Belfoura Fleury jako capart a později coby teenager obdivoval mezi třemi tyčemi Chicaga či Dallasu. "Ohromně rád jsem sledoval jeho zápasy. Velmi Eddieho respektuju a moc si vážím toho, že jsem se před něj dostal," povídá tradičně pokorný sympaťák pro The Star.

Před ním jsou, co se výher týče, už jen Roberto Luongo (489), Patrick Roy (551) a Marty Brodeur (691). Právě posledně jmenovaný je Fleuryho velkým vzorem, nicméně jeho počin těžko dorovná. Zato Luonga a možná i Roye by odsunout v tabulce mohl.

Je mu sice šestatřicet, ale smlouvu má až do roku 2022 a hlavně na sobě nedává věk znát. Do této sezony "Flower" dokonce vstoupil tak impozantně, že sportovní média, včetně těch českých, mu dávala naději na zisk premiérové Veziny. A jako sci-fi to nepůsobí ani teď.

Fleury úchvatným způsobem pookřál ve Vegas. Nejprve po samotném příchodu, kdy okamžitě dotáhl ligového nováčka až do finále Stanley Cupu. A podruhé letos, kdy se mu povedlo odsunout do pozice dvojky švédského konkurenta Robina Lehnera.

U Golden Knights píše druhou, velmi zdařilou kapitolu své kariéry.

Ta první patřila Tučňákům, právě v Pittsburghu třikrát pomohl k hokejovému grálu a právě tam v NHL coby jednička draftu 2003 začínal. Zažil vrcholy i pády. Možná není zrovna gólmanem s tou nejvyrovnanější výkonností na světě, ale když je v laufu, kraluje.

V hokejovém dějepise se bude psát o jeho grandiózních úspěších, ne o pár propadácích v play-off, případně slabších sezonách. A to je dobře, těžko najdete brankáře, co si někdy nevybral slabší chvíle. I mezi velikány to bude pátrání hodné Sherlocka Holmese.

Čísla navíc mluví jasně, málokdo v masce zanechal v NHL tak výraznou stopu jako Fleury. A ten ji navrch dál prohlubuje. O zápas dřív než přeskočil Belfoura, vyrovnal rodák z quebeckého Sorelu Roye v počtu čistých kont. Srovnali se na čísle 66.

"Mám štěstí, že jsem chytal a chytám za skvělými mančafty," říká "Flower", známý týmový hráč. Populární je i mezi fanoušky. Špičkovými výsledky, akrobatickými zákrroky a vřelým srdcem si je jednoduše získal. Pro mnoho dětí je perfektním vzorem, snad i lepším než bouřliváci Roy s Belfourem.

Teď se ocitl v jejich blízkosti v historických statistikách. Jistě by mu nevadilo, kdy jim dělal společnost i na podstavci Vezinovy trofeje (Roy ji bral třikrát). Dali byste mu ji za tuto sezonu? A případně také za celoživotní dílo, což se sem tam v NHL stává?

