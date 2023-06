Přejmenujte to, hlásí Pastrňák. Bergeron vyhrál už šestou Selkeovu trofej

Je to až neuvěřitelné, ale je to tak. Patrice Bergeron vyhrál už šestou Selkeovu trofej, která se uděluje nejlépe bránícímu útočníkovi v lize. Hodně se tak ozývají hlasy, že by měla být tato individuální trofej pojmenována právě po bostonské legendě.

Šestatřicetiletý centr prohloubil svůj rekord a získal toto ocenění již pošesté. Pro lepší kontext, například Montreal nebo Rangers mají vítězů této trofeje za celou historii sedm.

Co se letošního hlasování týče, neměl konkurenci. Na prvním místě měl 1914 bodů, zatímco druhý Nico Hischier 804, třetí byl Mitch Marner. V hlasování dostal 187 prvních míst z 196 možných. Dominance.

„Omlouvám se, že jsem dnes nemohl být s vámi všemi,“ řekl Bergeron ve videu při přebírání ceny. „S manželkou se chystáme přivítat nový přírůstek do naší rodiny. Je to neuvěřitelná pocta. Chci pogratulovat Mitchovi a Nicovi k neuvěřitelné sezóně. Máte před sebou úžasnou budoucnost.“

Ze strany Bergerona to byla obecně skvělá sezona. Nejen z týmového hlediska. V lize dominoval na vhazování, v týmu byl zase mezi nejlepšími v počtu odebraných puků, zblokovaných střel, ale i bodů.

„Chci poděkovat organizaci Boston Bruins počínaje rodinou majitelů Jacobsových, prezidentem Camem Neelym a generálním manažerem Donem Sweeneym, našemu trenérskému týmu a všem, kteří jsou součástí našeho každodenního života,“ dodal Bergeron. „Děkuji vám, že děláte tuto organizaci tak výjimečnou.“

Útočník Bostonu David Pastrňák dodal, že doufá, že Bergeron bude pokračovat ve své hráčské kariéře. Bergeron se v sobotu stane nechráněným volným hráčem. Nehrozí, že by přešel jinam. Buď Bruins, nebo konec kariéry.

„Myslím, že by se měl vrátit k nám. A hlavně by měli změnit název trofeje po něm,“ řekl Pastrňák.

