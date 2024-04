PŘEHLED: Potvrzené hvězdy pro Prahu a Ostravu. Bedard, Karlsson... A co Češi?

Tři týdny zbývají do startu největší hokejové události na českém území od roku 2015. Praha i Ostrava mohou čekat nejen příliv fanoušků z mnoha zemí, těšte se i na hvězdy NHL! Už nyní je potvrzeno několik velkých jmen z různých koutů světa.

Velkým lákadlem bývá mistrovství v srdci Evropy zejména pro kanadské a americké hokejisty. Kdo dorazí z kolébky hokeje?

Zatím nejistá je účast sedmnáctiletého talenta Macklina Celebriniho, stejně jako legendy se značkou Sidney Crosby. Příjezd zatím nepotvrdili ani Andrew Mangiapane a Jonathan Huberdeau. Přesto se má O2 aréna na co těšit. ↓

Dosavadní nominace Kanady:

Brankáři: Jordan Binnington

Obránci: Bowem Byram, Owen Power, Kaiden Guhle, Jamie Oleksiak.

Útočníci: Connor Bedard, Dylan Cozens, Jared McCann, Brandon Tanev, Dawson Mercer.

A co reprezentace USA? Do Ostravy přiveze opravdu velmi silný výběr, její možnosti navíc rostou s postupujícími boji o Stanley Cup. Už nyní vypadají Státy na papíře hodně zajímavě, přestože Tage Thompson nedorazí kvůli zranění. ↓

Dosavadní nominace USA:

Brankáři: ?

Obránci: Seth Jones, Luke Hughes, Jake Sanderson, Zach Werenski, Alex Vlasic.

Útočníci: Brady Tkachuk, Johnny Gaudreau, Cole Caufield, Trevor Zegras, Luke Kunin, Shane Pinto.

Týmy Evropy? Hvězdy i extraliga

A jdeme do Evropy. Co její nejsilnější hokejová země, Švédsko? Nedorazí sice kapitán Calgary Mikael Backlund, těšit se ale můžeme na hvězdu Pittsburghu Erika Karlssona. ↓

Dosavadní nominace Švédska:

Brankáři: Samuel Ersson, Filip Gustavsson.

Obránci: Erik Karlsson, Marcus Pettersson, Rasmus Dahlin.

Útočníci: André Burakovsky, Victor Olofsson, Joel Eriksson Ek.

Slabší úrodu zdá se letos budou mít Finové, Laine ani Haula na MS nedorazí a několik omluvenek musí jejich realizační tým počítat i z Evropy. Podobně jako Třinec v extralize, ani Suomi ale není radno podceňovat – nehledě na papírovou sílu soupisky. Potvrzená jsou zatím jména Mikael Granlund, Jesse Puljujärvi a Olli Määttä. Puljujärvi ale o svou účast musí ještě zabojovat na turnaji v Brně.

To Švýcaři v tomto týdnu potvrdili hned kvartet posil z NHL: V Praze si zahrají Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Akira Schmid i Philipp Kurashev.

Němci se musí obejít bez Tima Stützleho, účast ale přislíbili útočníci John-Jason Peterka, Nico Sturm a brankář Philipp Grubauer.

V týmu Velké Británie se pravděpodobně představí Liam Kirk, Norsko bude reprezentovat Mats Zuccarello a Lotyšsko talentovaný brankář Elvis Merzlinkis. Co extraligoví obránci Freibergs a Jaks? Francie může počítat s Pierre-Édouard Bellemarem i Jordannem Perretem...

Češi proti Slovákům. A pak?

A konečně se dostáváme ke dvěma celkům, které všechny fanoušky zajímají asi nejvíce, protože pro Česko i Slovensko bude tento šampionát prakticky domácí záležitostí.

Jistou účast mají Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil a Pavol Regenda. Další Slováci hrají play off AHL (Miloš Kelemen, Patrik Koch, Marián Studenič, Martin Chromiak, Adam Sýkora...). Zatímco Dvorského a Mešára vynechal Ramsay z nominace, Servác Petrovský se k týmu již připojil.

Co Slováci ve finále extraligy, kde se nejpozději v neděli dozvíme o vítězi? Hudáček, Čerešňák a Daňo mají nominaci prakticky jistou. Roman, Čacho a Hrehorčák nebo Paulovič by o místo museli zabojovat. Z NHL by pak v případě vypadnutí určitě dorazili obránci Feherváry a Černák.

„Sledujeme všechny hráče, kteří jsou ještě ve hře. Doufáme, že všichni zůstanou zdraví, a když ostatní ligy skončí, tak z toho vyjde finální nominace. Záleží ještě, kdo vypadne z AHL. Nominace se tak bude stále tvořit,“ popsal asistent trenéra Ján Pardavý.

Nominace Slovenska pro zápasy s Českem:

Brankáři: Matej Tomek, Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek

Obránci: Michal Ivan, Mário Grman, Andrej Golian, Martin Bučko, Patrik Bačik, Daniel Gachulinec, Rayen Petrovický, Boris Brincko.

Útočníci: Lukáš Cingel, Andrej Kollár, Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ, Oliver Okuliar, Alex Tamáši, Peter Cehlárik, Marek Hrivik, Jozef Baláž, Matej Kašlík, Samuel Takáč, Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši, Servác Petrovský.

Radim Rulík oproti tomu nechce konkretizovat žádná jména ze zámoří, a tak zatím nepotvrdil ani účast Tomáše Noska a Ondřeje Paláta, oba přitom zájem vyjádřili a dostali i souhlas od New Jersey Devils.

Dá se tak očekávat, že současný kádr zúží po dvojzápase v Trenčíně a Bratislavě. Už příští týden by o soupisce Česka mohlo být jasněji.

Zájem by teoreticky mohl být o brankáře Mrázka, Vejmelku i Dostála, obránce Ruttu s Gudasem a útočníky Zadinu, Smejkala nebo Kubalíka. Další jména jsou samozřejmě ve hře, pokud by jejich příjezd do Prahy umožnil průběh začínajících play off v NHL i AHL.

Nominace Česka na zápasy na Slovensku:

Brankáři:

Lukáš Klimeš (HC VÍTKOVICE RIDERA), Dominik Frodl (HC Energie Karlovy Vary), Jakub Málek (Ilves Tampere, FIN).

Obránci:

Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav), Petr Zámorský (HC Škoda Plzeň), Libor Zábranský (Porin Ässät, FIN), Andrej Šustr (Kölner Haie, GER), Jan Ščotka (HC Kometa Brno), Dominik Mašín (Ilves Tampere, FIN), Jakub Galvas (Malmö Redhawks, SWE), Michal Kempný, Jakub Krejčík (oba HC Sparta Praha), David Špaček (Iowa Wild, AHL), Jiří Ticháček (Rytíři Kladno).

Útočníci:

Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers, SWI), Ondřej Beránek (HC Energie Karlovy Vary), Tomáš Filippi, Jakub Rychlovský (oba Bílí Tygři Liberec), Michael Špaček (HC Ambrì-Piotta, SWI), David Tomášek (Färjestad BK, SWE), Petr Kodýtek (Ilves Tampere, FIN), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Jáchym Kondelík (Banes Motor České Budějovice), Radan Lenc (HV71, SWE), Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík (oba Mikkelin Jukurit, FIN), Matěj Stránský (HC Davos, SWI), Filip Chlapík, Pavel Kousal (oba HC Sparta Praha), Ondřej Kaše (HC VERVA Litvínov), Matyáš Kantner (KalPa Kuopio, FIN), Jakub Vrána (Springfield Thunderbirds, AHL).

Další přípravné zápasy Česka před MS

Pátek 26. dubna:

16:30 Slovensko – Česko (Trenčín)

Sobota 27. dubna:

14:00 Slovensko – Česko (Bratislava)

