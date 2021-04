Předčil Ovečkina i Hejduka! Rantanen už se střelami nešetří a závodí o Raketu

Kdo dal v březnu 2020 nejvíce gólů? Ač měl Alex Ovečkin úctyhodnou fazónu, prim hrál někdo jiný. Ruského snajpra a s ním také všechny ostatní borce zastínil coloradský Mikko Rantanen. Finský čahoun, co nikdy za sezonu neprocedil na branku aspoň 200 puků, se trefil hned 13krát! Válí v obávané lajně s Nathanem MacKinnonem a Gabrielem Landeskogem. A s 21 brankami už dýchá na záda Austonu Matthewsovi z Toronta.

Laviny a góly?

Tohle spojení jde dohromady, ambiciózní klub naposledy nasypal devítku Arizoně a se 127 přesnými zásahy vévodí NHL. Žádná senzace, viďte. Překvapení přichází v jiný okamžik. Při pohledu na to, kdo pod Skalistými horami vládne kanonýrům.

Není to totiž MacKinnon, v minulých dvou sezonách nejpilnější střelec celé ligy. V ročníku 2018/2019 mu statistici napočítali 365 ran mezi tři tyče, loni se pak zastavil na 318. Neslo to ovoce, dohromady se kanadská superstar radovala ze 76 gólů.

MacKinnon na frekvenci své palby letos ubral. Naopak se do zakončení častěji než dříve tlačí Rantanen. A je úctyhodné, že si i přes nárůst objemu zachoval úspěšnost. Co zachoval, dokonce ji vylepšil! Čtyřiadvacetiletý fovard přetavil v branky přes 18 % započítaných střel!

Finská smršť proti arizonským Kojotům:

"Samozřejmě jsem rád, že mi to tam padá. Soustředím se spíš na to, abychom vyhrávali, ale vím, že se ode mě očekává, že mužstvu směrem dopředu pomůžu," říká Rantanen se svou typickou skromností pro NHL.com.

V březnu zazářil 13 trefami a mimo jiné se osamostatnil v klubových kronikách na druhé místě v počtu gólů za kalendářní měsíc. O jeden překonal Milana Hejduka a jeho výkon února 2003. Českému šutérovi tehdy parádní měsíc pomohl k Richardově trofeji.

Cenu pro nejlepšího kanonýra NHL může klidně získat i Rantanen, na Matthewse v tuto chvíli ztrácí jen tři branky. Kdo by to byl řekl do plejera, co v kariéře dosud jen jedinkrát pokořil metu 30 přesných zásahů! Jeho potenciál nicméně naznačovala dlouhodobě vysoká úspěšnost střelby.

Jestli myslíte, že rodák z Nousiainenu, sbírá góly při přesilovkách a jen se veze na skvělé formě celého týmu, šeredně se pletete. Rantanen dal v březnu hned 11 z 13 branek ve hře pět na pět, s MacKinnonem a Landeskogem zkrátka dominovali.

Tu suverenitu podtrhuje ještě jedno číslo. Za rovného počtu hráčů na ledě za tu dobu společně nasázeli 17 gólů, přičemž se nachomýtli pouze k šesti inkasovaným. Úchvatná vizitka, viďte? Muž s číslem 96 vše "svádí" na své dlouholeté kumpány.

"Landy a Nate odvádí skvělou práci a připravují mi šance. Jsem rád, že se mi je daří proměňovat. Rozhodně si tak nemám na co stěžovat," prohodí s úsměvem. Na 13 březnových tref potřeboval jen 57 ran na branku!

Skórování mu jde od ruky i díky tomu, že chytře vybírá zakončení. Místo rovnání si puku na forhend pohotově vypálí přes ruku a nedá gólmanovi šanci. Že jde o přehánění? Kdepak, z bekhendu se trefil už pětkrát, nejvíckrát ze všech.

Takhle jedovatý je Rantanenův bekhend:

.Jeho bekhendová rána je parádní, drží si u ní úspěšnost přes 45 procent. "Je to o tom, že se ji nebojím použít. Hraju na pravém křídle, hůl držím nalevo, takže se zakončení přes ruku mnohdy nabízí. Na střelách i přihrávkách bekhendem dřu od mládí."

A je to znát. Soupeři si musí zvykat, že Rantanen je ještě nebezpečnější než dřív. Donekonečna hledal lépe postaveného hráče, snažil se nezištně připravovat příležitosti pro ostatní. Teď už se palebnými pokusy nešetří, častěji si na ránu troufne.

O to víc je nevyzpytatelný. To samé platí pro MacKinnona, byť u něj je změna v opačném gardu. Tvoří víc než v minulosti. Není divu, že když ještě s Landeskogem spustí svůj kolotoč, mají obrany protivníků pořádně zamotané hlavy.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+