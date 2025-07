Předčasný skon bijce Medvědů. S Bostonem se probil dvakrát do finále, živil se pěstmi i hlasem

V Bostonu smutní, ve věku 61 let zemřel populární Kanaďan Lyndon Byers. Poté, co ho milovaly davy především pro jeho důraznou hru a vzduchem svištící pěsti při vysilujících šarvátkách, se zaryl do srdcí fanoušků Bruins také na rozhlasových vlnách. "Budeme Lyndona ohromně postrádat, byl to opravdový Medvěd." stojí v klubovém prohlášení, zpráva musela zvlášť zasáhnout Cama Neelyho, pro něhož byl Byers jedním z nejbližších přátel.

Vybavíte si bouráka, kterého najdete na 11. místě v historické kronice Black&Gold v součtu trestných minut (959)?

Prakticky celou dekádu byl nepřehlédnutelnou figurou v bostonském dresu. Nespletli jste si ho, i když na zádech postupně u Bruins vystřídal kvartet čísel. Jeden čas vozil i třiatřicítku, později poznávací znamení Zdena Cháry.

Nehrál pokaždé, ale když už, tak bylo mezi mantinely rušno.

Mezi léty 1983 až 1992 podstoupil téměř stovku rvaček, jen za sezonu 1987-88 jich zmákl 24 (!). Tehdy se blýskl stejným počtem bodů, desetkrát skóroval! A nakupil 236 minut na lavici hanby. Vše osobní rekordy.

Za soupeře měl tou dobou třeba Lindyho Ruffa, současného kouče Buffala, bil se i s nynějším torontským trenérem Craigem "Náčelníkem" Berubem nebo třeba obávaným řezníkem Johnem Kordicem.

A statement on the passing of former Bruin Lyndon Byers. pic.twitter.com/aqit3sKKPG — Boston Bruins (@NHLBruins) July 5, 2025

Jemu říkali prostě. "LB".

Byers prošel s Bostonem, který ho draftoval v roce 1982 na 39. místě, dvakrát do finále Stanley Cupu. Celkem zapsal v NHL 1081 trestných minut, 122 během svého jediného ročníku mimo Beantown.

S NHL se loučil navlečen do dresu San Jose Sharks v roce 1993. Rány pak ještě dva roky rozdával v dnes již neexistující farmářské soutěži IHL.

Po hokejové kariéře působil více než dvě dekády v pořadu Hill Man Morning Show na jedné z bostonských radiových stanic. Co nepřekvapí, zaměřoval se na sport. Byl přímý, zábavný, s výraznou barvou hlasu. Podobně výrazný jako kdysi na kluzištích...

Objevil se také na stříbrném plátně a to hned osmkrát, byl oblíbený i pro svou dobročinnost, stal se například tváří charitativní motorkářské akce Ride with LB. V NHL se objevil také jeho bratranec Dane.

Příčina smrti je neznámá, ví se jen, že byl Byers delší dobu nemocný a ležel zhruba měsíc v nemocnici. Odešel v pátek, neveselou novinou o víkendu oznámili hokejovému světu jeho osudoví Bruins.

