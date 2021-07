Predators taktizují na trhu: Chceme se dohodnout se Seattlem, říkají

Všechny týmy si před hektickým obdobím, které nastává po sezoně, stanovují taktiku, s níž do léta půjdou. Ať už jde o draft, výměny či podpisy volných hráčů. Letos to bude specifické díky rozšiřovacímu draftu, který se bude odehrávat zhruba za dva týdny. Dilema, co udělat se svými hráči, řeší i v Nashvillu.

Jen pro připomenutí. Rozšiřovací draft se odehraje 21. července. Nový tým ze Seattlu si vybere jednoho hráče z každého týmu (kromě Vegas). Týmy, od nichž si bude Kraken vybírat, mohou některé hráče ochránit. A právě zde se začíná taktizovat.

„Už jsem se s nimi párkrát bavil,“ řekl generální manažer Nashvillu David Poile. „Nejideálnější by bylo, kdybychom se s nimi domluvili na výměně hráče, kterého bychom při draftu stejně ztratili. Alespoň bychom dostali něco zpátky.“

Seattle by při rozšiřovacím draftu údajně bral švédského útočníka Viktora Arvidssona. Právě proto se Poile a spol. rozhodli poslat ho do Los Angeles za dva výběry v draftu.

„Když jsem se zástupci Seattlu mluvil, řekli mi, že pokud by byl Viktor neochráněn, vzali by ho,“ vysvětloval Poile.

A dodal: „Teď za něj máme výběr ve druhém a třetím kole draftu. To je podle mě dobrá protihodnota. Můžeme z těch výběrů získat dva velice dobré hráče.“

Vypadá to tedy, že se hovory s Ronem Francisem, generálním manažerem Kraken, vyplatily. Poile tak přiznal, že v tom bude pokračovat.

„Z těch hovorů jsem cítil, že se mu líbí jak naši obránci, tak i útočníci. Proto bych v tomhle chtěl pokračovat,“ řekl. „Nic velkého to neznamená, ale kdyby se nám povedlo uzavřít nějaký obchod, bral bych to všema deseti.“

Arvidssonův odchod je pravděpodobně pouze začátkem perného léta, které management Predators čeká.

„Rozhodně jsme jedním z týmů, který chce udělat nějaké změny,“ přikývl. „S druhou půlkou sezony jsem byl velice spokojen, ale nebyli jsme dostatečně dobří, abychom prorazili v play off. Musíme jít trochu jiným směrem. Neříkám, že to celé překopeme, ale nějaké změny uděláme.“

