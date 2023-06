Před sedmi lety miliony, ale teď? Lucice čeká smlouva za minimum

Před sedmi lety byl na trhu s volnými hráči jedním z nejžádanějších jmen. Teď se do koloběhu jednání s týmy vrátí, byť v jiné pozici. Na začátku července 2016 podepsal Lucic sedmiletou smlouvu na 42 milionů dolarů s Edmontonem.

Tehdy si Oilers mohli mnout ruce, jelikož předstihli Habs a několik dalších týmů, aby získali do svých služeb tehdy 28letého útočníka.

O tři roky později byl vyměněn do Calgary v rámci trejdu, který poslal opačným směrem Jamese Neala, a zbytek smlouvy odehrál u Flames, přičemž smlouva mnoha fanouškům občas připadala jako přítěž, ale jeho snahu a přínos spoluhráči rozhodně nikdy nezpochybňovali.

Teď je ale čas na nový začátek. Jak v úterý na Twitteru napsal Rick Dhaliwal, Flames dali Lucicovu agentovi Gerrymu Johannsonovi povolení jednat před 1. červencem přímo s jinými týmy, přičemž tento proces už dokonce začal.

Pětatřicetiletý Lucic cítí, že po zisku zlaté medaile na mistrovství světa v hokeji s Kanadou má ještě dost sil, a těší se, co bude dál.

„Užil jsem si spoustu legrace,“ řekl Lucic pro The Athletic. „Důvodem, proč jsem chtěl jet, je to, že jsem cítil, že mi po této sezóně a neúčasti v play off ještě zbyla nějaká šťáva. Dalším důvodem, proč jsem chtěl jet, je, že jsem 12 let nic nevyhrál. Chtěl jsem mít šanci znovu zažít pocit vítězství, a to se nám podařilo.“

Po oslavách ale přicházejí starosti. Musí si totiž najít tým, ve které stráví další sezonu. V tomto věku a v této fázi kariéry nehodlá jít po penězích. Spíše chce, aby mu seděla a vyhovovala role a aby měl šanci znovu vyhrávat.

„Hlavní je, abych do týmu seděl,“ řekl Lucic. „Jaká bude moje role v týmu? Jak mě trenér využije? S kým budu hrát? Na všem záleží.“

Jak se ale samotné týmy dívají na Lucice? „Velký, tvrdý, zkušený útočník, který by měl podepsat na rok za málo peněz,“ řekl jeden z manažerů týmu NHL pro The Athletic.

