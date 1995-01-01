NHL.cz na Facebooku

Před nedávnem měl táhnout Colorado, teď mizí do Ruska. Georgijev ruší smlouvu v Buffalu

24. listopadu 14:00

David Zlomek

Příběh Alexandara Georgijeva v NHL se uzavírá. Devětadvacetiletý brankář, který ještě před rokem a půl stál v brance Colorada ve druhém kole play-off, je na odchodu z Buffala a podle dostupných informací plánuje ukončit smlouvu a vrátit se do Ruska. Jak uvádí HockeyNewsHub, jeho dalším působištěm má být Spartak Moskva.

Jeho pád patří k nejprudším v posledních letech. Na jaře 2024 byl Georgijev pevnou jedničkou Avalanche, v play-off pomohl vyřadit i tehdejšího držitele Veziny Connora Hellebuycka a Colorado zastavil až Dallas v šesti utkáních. V té době nikdo nepochyboval o tom, že má budoucnost v NHL jistou.

Jenže následující sezona se mu zhroutila doslova před očima. Úvod ročníku 2024/25 byl natolik nepovedený, že Avalanche už koncem listopadu přivedli Scotta Wedgewooda, aby Georgijevovi ulehčil. O necelých deset dní později přišel další šok: Colorado svou bývalou jedničku vyměnilo do San Jose. Ani tam nedokázal najít stabilní formu a trápení pokračovalo.

Když pak loni v létě hledal nové angažmá, zájem o jeho služby byl minimální. Buffalo mu nabídlo jen lehce nad minimem NHL a roční smlouvu. Doufalo, že získá levnou pojistku, ale od začátku kempu bylo zřejmé, že to na místo v hlavním týmu stačit nebude. Georgijev skončil na farmě a hluboko v brankářské hierarchii za Ukko-Pekkou Luukkonenem, Devonem Levim, Alexem Lyonem i Coltenem Ellisem, kterého klub přivedl z waiveru.

Od roku 2017 odchytal v NHL celkem 288 zápasů za Rangers, Avalanche a Sharks. Zapsal 151 výher, 26 čistých kont a průměrnou úspěšnost zákroků 90,3 %.

