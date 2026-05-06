Před dvaceti lety byl u toho. Jestli si někdo zaslouží vyhrát, pak tenhle chlap

5. června 14:00Jiří Lacina
Cesta Caroliny do finále je završením fantastického období pod trenérem Rodem Brind’Amourem. Mužstvo převzal v roce 2018 v okamžiku, kdy mělo za sebou devět let bez play off. Od té doby? Carolina je štikou ligy, a to i s poměrně úsporným ekonomickým vedením, kde majitel nepřeje gigantickým smlouvám ani nahánění hvězd na volném trhu.
Roky pod Brind’Amourem jsou dechberoucí. 2019: třetí kolo play off, 2020: druhé kolo, 2021: druhé kolo, 2022: druhé kolo, 2023: třetí kolo, 2024: druhé kolo, 2025: třetí kolo, 2026: čtyři kola - finále.
Tohle je továrna zábavu a na peníze!
Přijde konečně to hlavní?
Před dvaceti lety
Naposledy hrála Carolina finále v roce 2006. V souboji o hokejový Everest porazila Edmonton 4:3. V týmu vítězů u toho nechyběl coby šéf Rod Brind’Amour. Bylo mu 35 let a z poháru se radoval poprvé. Jeho fotka se Stanley Cupem nad hlavou je považována za ikonickou.
„Jako hráč jsem byl mnohem víc nadšený,“ řekl letos po postupu do finále. „Očekávání byla stejná, ale teď je to už osm let, kdy jsme podle našeho pocitu měli být tam, kde konečně jsme. Chci si to užít. Je to velkolepý úspěch, ale vím, že až se zítra ráno vzbudím, budu se ptát, jak překonat tu úplně poslední etapu. Bude extrémně těžká."
Brind’Amour je ztělesněním profesionality. Během hráčské kariéry udivoval muskulaturou a vysekaným břichem. Na ledě nic nevypustil a totéž požaduje po svých hráčích. „Stejnou pracovní morálku, kterou očekává od týmu, uplatňuje na sebe,“ říká bývalý spoluhráč. „Od svých hráčů nevyžaduje nic, co by sám nedělal.“
„Je jedním z nejlepších trenérů v lize,“ dodává Peter Laviolette, jenž vedl šampiony v roce 2006. „Jeho týmy hrají vždycky tvrdě. Zrcadlí jeho přístup. Jsou super-agresivní s neustálým tlakem na puk, aktivním bruslením a dohráváním.“
Dvacetiletá kariéra v NHL. Skoro půl druhé tisícovky zápasů v základní části. Dvanáctkrát v play off. Jako trenér má za sebou osm výborných let v pozici hlavního kouče. Dosud jedna Jack Adams Award pro trenéra sezóny 2020-21.
Výměna z Philadelphie
Do Caroliny se dostal v roce 2000 výměnou z Philadelphie. Opačným směrem šel Keith Primeau, ve hře byly i volby v draftu. V roce 2002 pomohl Hurricanes do finále. Tehdy ještě na Haškův Detroit nestačili. O čtyři později už svou práci dotáhli. Ten rok dělal Brind’Amour Carolině premiérově kapitána, céčko převzal po výluce od Rona Francise.
„Byl tehdy fakt neuvěřitelný. Ukázal směr. Každý večer se bude makat! Právě tohle dělal! Potřebujete chlapa, kterého všichni následují,“ loví v paměti kapitánův přístup Peter Laviolette.
Bývalý generální manažer Buffala Kevyn Adams byl centrem šampiónů z roku 2006. „Jedním z Roddyho darů bylo, že dokáže všechno zjednodušit,“ vzpomíná Adams. „Hrát s ním nebylo složité. Dělej svou práci! A přesně tak trénuje. Hráči chápou, co se od nich očekává a dělají to.“
Když v roce 2010 ukončil aktivní kariéru, okamžitě přešel do zázemí klubu a převzal roli asistenta trenéra. V roce 2018, když se stal majitelem Hurricanes Tom Dundon, byl Brind’Amour jmenován head coachem. Jeho rukopisem je agresivní celoplošná hra, tlak na puk a důraz na detaily.
Fyzicky je prý pořád v takové formě, že vypadá v pětapadesáti lépe než někteří aktivní hráči. „Leckdo vedle něj vypadá fakt špatně,“ potvrzuje Jordan Martinook.
Jeden za všechny, všichni za jednoho
Místa, v nichž se mančafty Canes 2006 a 2026 protínají? Tak třeba zrovna post kapitána. Jordan Staal je už taky notně okřesaný. Je mu 37, Brind’Amourovi bylo 35 let. Kvalitní bylo a je i obsazení brankoviště. Tehdy Martin Gerber a Cam Ward, nováček, který se stal překvapivým vítězem Conn Smythe Trophy. Letos spoléhá Carolina na Frederika Andersona a Pjotra Kočetkova. Dánský gólman je už starší, ale je rovněž zmiňován v souvislosti s cenou pro nejlepšího hráče play off.
Výhodou Brind’Amoura je, že se dokáže vcítit do role prakticky každého hráče v týmu. Byl kapitánem šampionů, ale brousil také čtvrté lajnu a zažil situace, kdy ho trenér posadil na tribunu. Jeho přístup ke kabině lze v naprostém souladu se zdejší tradicí označit za „rodinný“.
„Všichni jsou stejně důležití. Od generálního manažera až po kuchaře,“ vysvětluje Justin Williams strategii červenobílého klubu.
Je to zrovna 20 let.
Od roku 2018 odehrál tým Roda Brind’Amoura 21 sérií play off.
Jestli si někdo zaslouží vyhrát, pak tenhle chlap.