Prázdná klec? Ovečkinův oblíbený terč! Má další rekord, dohnal Ruskou raketu

Bekhendem dorazil vlastní střelu, zaskočil Cartera Harta a otevřel skóre. Pro Alexe Ovečkina to byl gól s pořadovým číslem 46, k triumfu Caps 9:2 přispěl i asistencí. Vyrůstající hvězdu v kleci Letců z Philadelphie překonal poprvé v sezoně, jeho mnohem oblíbenějším terčem je opuštěná branka soupeře. Do té poslal washingtonský kapitán už devět kotoučů, čímž vyrovnal rekord NHL. Ten od přelomu milénia držel jiný fenomenální kanonýr s ruským pasem – Pavel Bure.

Nula.

Tolik tref do prázdné zaznamenal Ovečkin v minulém ročníku. Letos je to jiný příběh.

Kouč Peter Laviolette pravidelně pouští šestatřicetiletého veterána na led, když protivník hraje bez gólmana, a devítinásobný vítěz Richardovy trofeje z toho těží měrou vrchovatou. I díky takovým zásahům svižně dotahuje Gordieho Howea a Wayna Gretzkyho.

"Alex má parádní dostřel, dokáže s velkou přesností poslat puk přes celé kluziště," míní Laviolette. Důležité pro něj je, že Ovečkin v křehké situaci, kdy visí vyrovnání skóre ve vzduchu, vyloženě nehoří. To je základ, vstřelené góly pak třešničkou.

„Barry Trotz byl ze začátku trochu nervóznější, ale časem se to změnilo. Začal mi důvěřovat. S Peterem to funguje,“ říká k tomu Ovečkin pobaveně. "Když je potřeba zahrát chytře, nebo třeba zblokovat ránu, udělám to. Když ale mohu střílet, pálím."

V této sezoně dal celkem 46 gólů, ještě pečlivěji než kdy dříve hledá cesty jak skórovat. Snaží se puky dorážet i tečovat, zkouší různé odrazy. Oněch devět zásahů do nestrážené svatyně tvoří nezanedbatelné procento, téměř pětinu z impozantního střeleckého účtu.

Alex Ovečkin a jeho rekordní střela ze zápasu s Bostonem:

"Nesmíte se ostýchat, pro nějaké váhání není prostor. Alex se toho drží a ještě než se k němu kotouč dostane, už ví, že to zkusí," přibližuje pro uznávaný server The Athletic Ovečkinovu mentalitu Lars Eller.

Zkušený snajpr ji ukázal zkraje týdne proti Medvědům, stejně jako báječné načasování. Puk do sítě zaplul sekundu před třetí sirénou, "Ruská raketa" byla dohnána.

Říkáte si, že je od Ovečkina svým způsobem laciné, když sbírá branky tímto stylem? Každá trefa se počítá, to už věděl i Gretzky. Sám přesně zamířil do prázdné celkem 56krát. Jeho vyzyvatel s omičkou na dresu je o osm zářezů zpátky.

Pokud neztratí Lavioletteovu důvěru, nejspíš Gretzkyho o tento rekord obere. Cestou za tím mnohem prestižnějším a významnějším.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+