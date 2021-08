Pranýřovaný Hart dostal novou smlouvu. Jak si povede v tandemu s kritizovaným Jonesem?

Poslední sezona ukázala, jak složité to muži pod maskou v NHL mají. Není to tak dávno, kdy byl stále ještě dvaadvacetiletý Carter Hart řazen mezi nejzářivější vycházející hvězdy soutěže, jenže během pár měsíců bylo vše jinak. Hart v ročníku 2020/2021 rozhodně neoslnil, i tak ale dostává od manažerů Philadelphie další šanci. S klubem podepsal na tři sezony.

Kanadský mládežnický reprezentant a účastník MS v Bratislavě a Košicích 2019 se s Letci dohodl na tříletém kontraktu s roční gáží 3,979 milionu dolarů.

Ještě před rokem by byl za tuto smlouvu generální manažer Chuck Fletcher u fanoušků veleben. Vždyť Hart mezi třemi tyčemi v play-off 2020 doslova zářil. Právě on byl jednou z důležitých postav na cestě Flyers do 2. kola Stanley Cupu.

Ve chvíli, kdy měl naplno potvrdit svou pozici jedničky, ale neuspěl. V sedmadvaceti zápasech vychytal Letcům pouhých 9 výher, přičemž jen 87,7% úspěšnost zákroků si za rámeček rozhodně nedal. Od 15. dubna vinou zranění v levém koleni nechytal.

Je ale pravdou, že defenzíva Philadelphie moc jistá nebyla. Brankářům rozhodně nepomáhala, a i proto doznala během letošního léta několika výrazných změn. Kádr Flyers kupříkladu opustili Shayne Gostisbehere, Philippe Myers nebo Robert Hägg. Opačným směrem putovala prověřená kvalita v podobě Ryana Ellise a Keitha Yandlea. Chuck Fletcher přivábil i Rasmuse Ristolainena z Buffala.

Na papíře by rozhodně měla být obrana Philadelphie v nadcházející sezoně kvalitnější, avšak také od Harta čeká vedení klubu zlepšení.

Na konci uplynulé základní části, která pro celek z Pensylvánie nedopadla vůbec dobře, se manažer Fletcher nebál mladého gólmana pořádně zkritizovat. „Asi jsme od něj chtěli moc. Jeho talent se projevil až příliš rychle, tudíž jsme od něj měli očekávání, které nenaplnil. Po pomyslném žebříku vystoupal rychle nahoru, ale letos po něm nešel ještě výše, v což jsme samozřejmě doufali,“ řekl.

V březnu si Hart musel vyslechnout pár slov na svou adresu i od hlavního trenéra Alaina Vigneaulta: „Musí prostě více a lépe pracovat. Promluvil jsem si s ním o tréninkových návycích a také obecně o jeho chytání.“

Toto vyjádření přišlo ve chvíli, kdy byl Hart odsunut pro pár zápasů na tribunu, což hokejovou veřejnost překvapilo. O to více zaskočilo, že Vigneault narážel na Hartovu pracovní morálku, přestože o kanadském brankáři je dobře známo, že mu nedělá problém dělávat třeba pět set kliků za jediný den.

Co bylo, to bylo. V Hartovi bezesporu dřímá obrovský potenciál. Teď jde jen o to jej konečně naplno ukázat. Pokud se vrátí ke svým výkonům ze sezon 2018/2019 a 2019/2020, v táboře Letců si budou za podepsání smlouvy za necelé 4 miliony dolarů ročně rozhodně gratulovat.

Hart už po svém boku nebude mít velezkušeného Briana Elliotta. Šestatřicetiletý brankář se upsal Tampě, kde hodlá dělat dvojku hvězdnému Andreji Vasilevskému.

Brankářským konkurentem Cartera Harta tak bude Martin Jones, jenž posledních šest sezon strávil v barvách San Jose Sharks. Ani Jones si neprochází zrovna růžovým obdobím. Od fanoušků a novinářů to v minulých třech sezonách pořádně schytával. Několikrát se napsalo, že Jones byl vůbec nejslabší brankářskou jedničkou v NHL. Při pohledu na statistiky se s těmito tvrzeními rozporovat nedá.

Žralokům došla s Jonesem trpělivost. Vyplatili jej ze smlouvy a nově sáhli po Adinu Hillovi z Arizony a Jamesi Reimerovi z Caroliny. Po otevření trhu s volnými hráči Jones podepsal za dva miliony dolarů ročně ve Philadelphii. Nakopnou se Hart a Jones vzájemně k lepším výkonům? Letci by to od nich nutně potřebovali.

