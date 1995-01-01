Přání chicagské superstar: Chci Kanea vedle sebe! Buffalu se ho snaží vyfouknout lichotkami

21. července 16:00Tomáš Zatloukal
Čísla 88 a 98 bok po boku? Ano, tohle je jeden ze dvou nejpravděpodobnějších scénářů, jak se bude dál ubírat kariéra Patricka Kanea, možná toho vůbec nejlepšího amerického hokejisty všech dob. Už nějaký čas se ví, a potvrdil to i legendární zadák Chris Chelios, že Kane pokukuje už jen po dresu Sabres, klubu ze svého rodiště, nebo po návratu do Windy City. Právě u Blackhawks zažil nejlepší časy. Za parťáka by si ho tuze přál mít kanadský superman Connor Bedard.
Bedard v posledních dnech plní titulky.
Podpisem na klubové poměry rekordní smlouvy, Chicago mu bude po dalších pět sezon platit průměrně 15 milionů dolarů ročně. Vyšší stropovou zátěž mají v celé lize jen Leo Carlsson a Kirill Kaprizov.
I reakcí jeho agenta: "15 mega? To je ještě levné."
A nově také komentáři o Kaneovi, který třikrát získal s Černými jestřáby Stanley Cup, dobyl v jejich barvách ty nejprestižnější individuální trofeje a šlape na paty v historických tabulkách Bobbymu Hullovi se Stanem Mikitou.
Je mu sedmatřicet a už mnoho ročníků nepřidá, každopádně pořád je produktivní a umí náramně vylepšit především přesilovkové komando. Naposledy nastřádal za 67 zápasů 57 bodů.
"Je to stále úžasný hokejista," míní Bedard. "Nevím, jestli ho tenhle můj názor přesvědčí, ale snad se vrátí do Chicaga a zahrajeme si spolu. " Jednadvacetiletá hvězda v něm nevidí jen mazáka, mentora pro ostatní, ale pořád nesmírně kvalitního plejera, se kterým by byla radost hrát.
"Nevím, co říct, abych ho přesvědčil, aby se k nám přidal, každopádně bychom byli v kabině všichni nadšení, kdyby to udělal. Ani si neumím představit tu reakci v United Center (domácí hala Blackhawks) při jeho obnovené premiéře. Nejen fanoušky, ale i nás hráče by to pořádně nakoplo," míní Bedard.
Kaneovi zkusil zalichotit, vysekl mu hluboké poklony.
Ne, tohle není jen o slušnosti a frázích, Bedard by měl Kanea po ruce skutečně rád. "Udělal by z nás lepší tým. Bylo by neuvěřitelné s ním hrát a učit se od něj," říká borec, který by si na takovou souhru musel počkat nejméně do listopadu, kvůli zraněnému ramenu.
Po Kaneovi ovšem samozřejmě touží i v Buffalu, i tam čeká otevřená náruč na ostříleného machra, inspirativního kumpána, injekci pro přesilovku a instantního favorita publika v jednom. Nabízí se jiná hra s numery, 88 jako náhrada za 89 (Alexe Tucha).
Jako kluk chodil Kane na Sabres s tátou, teď by se dívali rodina, kamarádi a známí na něj. Kruh by se uzavřel. Symboliku ovšem má i spojení sil s Bedardem, obě story jsou silné.
Pro kterou se "Mr. Showtime", fenomenální kejklíř s pukem, rozhodne?