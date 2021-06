Pozor, neplést s Hankem! Do Rangers míří talentovaný Lundkvist

Když někde uvidíte ve spojitosti s New York Rangers jméno Lundkvist, asi vás napadne, že se redaktorovi popletla písmenka a ve skutečnosti myslel Henrika Lundqvista, brankářskou legendu Blueshirts. Ne vždy tomu tak musí být. Do New Yorku totiž míří mladý švédský obránce s téměř totožným jménem. Nils Lundkvist.

Bylo jasné, že se nadějný bek po letech ve Švédsku do NHL přesune velice brzy. Posvěcení tomu dal podpis nováčkovského kontraktu, který dvacetiletý Švéd podepsal před několika dny.

Smlouva byla odměnou za výkony, které po draftu předváděl ve švédské nejvyšší soutěži.

Poté, co si ho v prvním kole Rangers vybrali z 28. místa, zamířil Lundkvist zpátky do Luley. Hned v prvním ročníku po draftu zaujmul solidními výkony i bodovými zisky.

Jeho hvězda se naplno rozzářila v další sezoně. V té v 45 utkáních zaznamenal 11 gólů a 20 asistencí. Z juniorů působící v SHL posbíral nejvíce bodů a asistencí. Kromě toho si přivezl bronz z juniorského šampionátu.

Právě uplynulá sezona se pak do Lundkvistova životopisu zapíše zlatým písmem. Byl zvolen nejlepším obráncem švédské ligy, ze všech beků vstřelil nejvíc branek (14) a než ho na mistrovství světa skolilo zranění, připsal si ve třech zápasech parádních pět asistencí.

Chtělo by se tak zvolat, že mají Rangers nového hvězdného obránce do prvního páru. Zas tak lehké to pro něj ale nebude.

Lundkvist totiž nejradši hraje na pravé straně. Nicméně, tam má u Jezdců zaručené místo Adam Fox, do druhého páru se pravděpodobně bude počítat s Jacobem Troubou. V bitce o třetí pár se navíc objeví i další skvěle hodnocený mladík. Braden Schneider letos zazářil v juniorské WHL a je čerstvým mistrem světa.

Bude zajímavé sledovat, jak si s touto situací management Rangers poradí. Po třech letech od draftu se totiž vrátil hráč, který rozhodně pomýšlí na více než na farmu.

Na fanouškovských fórech se objevují také hlasy, že by se mohl stěhovat. Rangers mají totiž dost širokou základnu talentů na to, aby si mohli dovolit Lundkvista pustit za nějakého hotového hráče, který by jim pomohl v krátkodobém horizontu. Tedy přesně tak, jak si nové vedení v čele s Chrisem Drurym představuje.

Faktem ale zůstává, že Lundkvist má skvěle našlápnuto. Koneckonců, hvězdou ligy může být i jinde než v Madison Square Garden.

