Pozitivní zprávy pro Carolinu. Svečnikov se vrací na brusle

Kdo ví, možná, kdyby byl Andrej Svečnikov zdravý, dotáhla by to Carolina v play off ještě o kousek dál. Na kdyby se ale nehraje, ruský útočník musí doufat, že svému týmu pomůže naplno už v další sezoně. To už bude totiž zotaven po zranění.

Operaci kolena podstoupil v půlce března, takže dávalo smysl, že pauza je dlouhá. Nicméně ke konci tohoto týdne už by se do tréninku měl vrátit. Minimálně tedy začít bruslit.

Třiadvacetiletý útočník utrpěl 11. března v utkání proti Vegas Golden Knights těžký úraz, šlo o přetržený zkřížený vaz v pravém koleni. V úterý se ale objevil v dobrém rozmaru, to když trénoval mimo led během rozvojového kempu talentů Caroliny.

Jasný cíl? Svečnikov doufá, že bude připraven hrát, až Hurricanes zahájí sezónu další sezonu. Datum je stanoven na 11. října.

Měl by to stíhat. Ostatně, dobrý průběh si pochvaloval už na konci května, kdy Hurricanes skončila sezona. „Zatím to jde dobře,“ řekl Svečnikov tehdy. „Každý den rehabilituji, každý den trénuji. Je to čím dál lepší. Noha je stále silnější.“

Svečnikov byl s 55 body (23 gólů, 32 asistencí) v 64 zápasech základní části sezony 2022/23 čtvrtý v bodování Hurricanes. Poprvé byl také vybrán do Utkání hvězd. Kdo ví, jak dobrá by jeho sezona byla, kdyby vydrželo zdraví.

„Doktor říkal, že to bude trvat šest až devět měsíců, na novou sezonu by to mělo vycházet,“ dodal Svečnikov. „Takže doufám, že budu připraven.“

Zatím jde vše jako na drátkách. V pátek by dle svých slov měl poprvé skočit na brusle.

„Koleno je zatím fajn. Všechno jde skvěle,“ sdělil ve středu novinářům.

