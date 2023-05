Pozdě, ale přece. Toronto předvedlo nejlepší výkon v sezóně

V Americe tomu říkají „stát zády ke zdi“. To je pozice, ve které bylo (a stále je) Toronto po třech utkáních série s Floridou. Ta možná i trošku povolila, při vedení 3:0 nebyla pod naprosto žádným tlakem. Výsledek je, že Toronto vybojovalo první výhru a snížilo na 3:1.

„Tohle jsou ty Javorové listy, na které stálo za to čekat,“ píše místní tisk. Už je to všechno o jediném zápase. Další prohra posílá hráče Toronta na dovolenou. Davy fanoušků v hale i před ní přijdou o to, na co tak dlouho čekaly. První kolo play off překročil jejich tým poprvé od roku 2004.

Trenér Sheldon Keefe popsal středeční noc svého mužstva jako „ten nejlepší výkon v sezóně“.

Mitch Marner si připsal na výhře 2:1 gól a nahrávku. Joseph Woll při svém prvním startu v play off zapsal 24 zákroků a byl vyhlášen hvězdou zápasu. Torontské brankáře kosí zranění a musí proto nezvykle spoléhat na čtyřiadvacetiletého farmáře. Dlužno dodat, že mužstvo před ním mu pomohlo zablokováním dalších 24 střel.

„Neuvěřitelná práce,“ chválil Keefe.

Borci Toronta se po třetím nezdaru dusili ve vlastní šťávě, zejména drahá čtyřka Marner, Nylander, Matthews, Tavares, přezdívaná v Torontu „Core Four“, která vstupovala do čtvrtého duelu bez jediné vstřelené branky.

„Šli do toho tvrdě, právě takový druh sebeobětování potřebujete. Právě o tom jsme se bavili - že tam musíme nechat všechno. Z pohledu trenéra je teď třeba hráčům vštípit, že tohle by měl být jejich standard,“ dodal Keefe.

Pochvalu dostalo víc hokejistů, včetně veterána Marka Giordana. Ryan O’Reilly byl vynikající na vhazování. Calle Jarnkrok účelně bojoval u mantinelů. Luke Schenn zabránil vyložené šanci Cartera Verhaegheho.

Leafs ukázali, jak dobrým týmem mohou být. Otázka zní, zda není příliš pozdě? Obrat v sérii z 0:3 na 4:3 se povedl v historii jen čtyřem klubům: ve finále 1942 právě Torontu proti Detroitu, 1975 Islanders proti Pittsburghu, 2010 Philadelphii proti Bostonu, 2014 Los Angeles proti San Jose. Kings toho roku vyhráli pod Darrylem Sutterem tři sedmé zápasy série a celkově vytvořili rekord sedmi vyhranými duely, v nichž jim hrozilo vyřazení.

