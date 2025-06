Pozadí vyhazovu úspěšného kouče. DeBoerovi zlomil vaz konec sezony i ztracená důvěra kabiny

Pete DeBoer dovedl Dallas Stars ve všech třech sezonách na jejich střídačce do finále Západní konference. Přesto ho vedení klubu po letošním vypadnutí s Edmontonem odvolalo. Generální manažer Jim Nill nyní otevřeně přiznal, že za tím nestál jen hojně diskutovaný moment s gólmanem Jakem Oettingerem v pátém zápase série.

„Události, které se staly, v tom samozřejmě hrály roli,“ přiznal Nill. „Ale byly tam i další věci, které se během sezony staly. Je to jedna část rozhodnutí, ale nebyla to ta finální. Při tomhle rozhodování musím analyzovat všechno — nejen poslední zápas, ale celý průběh sezony i předchozích let.“

DeBoer stáhl Oettingera po dvou inkasovaných gólech ze dvou střel a po utkání před novináři připomněl jeho nepříznivou bilanci proti Edmontonu: „Neviním Jakea za všechno, ale když se podíváte i na loňské play-off, prohrál s Edmontonem šest ze sedmi zápasů. A teď jsme v zápase o přežití dostali dva góly ze dvou střel. Bylo to částečně proto, abych tým probudil, a částečně proto, že dosavadní stav prostě nefungoval. A to už je dost velký vzorek.“

Pro samotné střídání měl Nill pochopení: „S tím, že ho stáhl, nemám žádný problém. Když jste trenér a inkasujete dva góly, musíte něco změnit, změnit energii v zápase. To je v pořádku.“

To, co podle něj vadilo, bylo DeBoerovo vyjádření po utkání: „Myslím, že s tím měl problém každý — i Pete sám. Myslím, že toho potom sám trochu litoval. Nezvládl to tak, jak by s odstupem chtěl. Ale musíte si uvědomit, že to bylo pod velkým tlakem, v emocích.“

Podle informací The Athletic však právě atmosféra v týmu a ztráta důvěry byly klíčové. „Je těžké si představit, že by si trenér po takové veřejné situaci znovu získal kabinu,“ napsal novinář Mark Lazerus. Podle jeho informací byly závěrečné pohovory s hráči mimořádně otevřené a kritické.

Ačkoliv DeBoer v posledních deseti sezonách dosáhl výborné bilance 445 výher a 247 porážek a šestkrát postoupil do finále konference, nestačilo to. „Je to zvláštní — jsme ve třetím kole, a přitom to tady působí, jako bychom pět let po sobě nepostoupili do play-off,“ pousmál se Nill.

Fakt je, že Dallas měl letos širší problémy. Rantanen v sérii s Edmontonem neskóroval, Wyatt Johnston byl -16, Matt Duchene dal v 18 zápasech jediný gól. Jamie Benn, Tyler Seguin nebo Mason Marchment se rovněž neprosazovali. I loni padli hráči v útoku podobně. „Byly tam věci, které se prostě stanou,“ říkal Nill už během série s Edmontonem. „Ještě nás čeká hodně práce.“

Vedení Stars teď hledá nového trenéra, asistenti zůstávají. „Pete ten pohár jednou vyhraje,“ řekl Nill na rozloučenou. „Bohužel to nebude tady. Ale je to dobrý trenér.“

Podle Lazeruse je ale otázkou, jestli vůbec někdo nový dokáže v Dallasu dosáhnout na vyšší metu. Jádro týmu zůstává pohromadě, žádná velká přestavba se nechystá. Otázka však je, jestli tahle skupina vůbec má na to dojít až na vrchol.

„Už pár let klepeme na dveře. A člověk má jen určité množství šancí,“ řekl Nill. „Říkám to mladým klukům, co tu přišli před třemi, čtyřmi lety. Oni si myslí, že to je normální — být takhle každý rok úspěšný. Ale není. Nesmíte to brát jako samozřejmost. Musíme ty šance využít.“

