Poučíme se z toho, zní z kabiny Floridy po prvním duelu

První zápas letošního finále je minulostí. Byl to opět velmi vyrovnané utkání, více branek však vyprodukovali Rytíři a ujali se vedení v sérii. Sami dobře ví, že jedno vítězství nic neznamená, k zisku Stanley Cupu potřebujete čtyři. V podobném duchu mluví i hokejisté Floridy.

První duel mezi Vegas a Floridou nabídl velmi atraktivní podívanou. Už v první třetině byly vidět dvě branky. Nejprve šli do vedení hosté zásluhou Erica Staala, který udeřil v oslabení. Vegas srovnalo krok tři minuty před sirénou zásluhou Marchessaulta.

„Nenecháme se zlomit. Oni dali první gól v oslabení, mohlo nás to zlomit. Ale naštěstí jsme hned při další přesilovce skórovali,“ zhodnotil Stone.

Zkraje druhé části mohla jít Florida do vedení, ale Hill vytáhl proti nedůraznému zakončení od Cousinse neskutečný zákrok. Krátce za polovinou utkání skóroval Theodore, krátce před koncem druhé části srovnával Duclair.

Ve třetí třetině se přiostřilo a branky dávali už jen domácí. Radovali se Whitecloud, Stone a Smith.

„Gól na 3:2 nám to hodně ztížil. Obzvlášť když my měli jen dva a oni tři,“ popsal kouč Paul Maurice. „Byl to těsný zápas. Oba týmy dokážou udělat chyby. Prohráli jsme první zápas v sérii s Bostonem, no, trochu jsme se zlepšili, pak jsme prohráli další dva, zase jsme se trochu zlepšili.“

Rozdíl tří branek vypadá poměrně hrozivě. Ale byla to opět hra milimetrů, ať už jde o skvostný zákrok Hilla nebo třikrát nastřelená branková konstrukce v podání Floridy.

„Určitě se podíváme na některé věci, které jsme dělali s pukem v určitých oblastech. Je zde mnoho věcí, ve kterých se můžeme zlepšit, ale bude to velmi těsné. Poučíme se z toho. Věřím svému týmu, že se z toho poučíme,“ naznal kouč Panterů.

Oba týmy se však shodují v jediném. Byl to pouze první zápas, a i když je výhra pro Vegas příjemná, ještě je mnoho hokeje před námi. Vítěz Stanley Cupu potřebuje zdolat svého soupeře čtyřikrát.

„Vyhrát jeden zápas je sice dobré pro náš tým, ale jinak to nic neznamená. Ještě nás toho čeká hodně, my se soustředíme na druhý zápas. Musíme si udržet tuhle mentalitu a zůstat pokorní, protože zatím jsme nic nedokázali,“ popsal Marchessault.

„Je to zatím jen první zápas. Je to dlouhá série, čeká nás spousta hokeje. Hrajeme, učíme se a jdeme dál,“ uzavřel gólman Floridy Sergej Bobrovskij.

Druhý duel mezi letošními finalisty se odehraje v noci na úterý v T-Mobile Areně ve Vegas.

